熊本地震｜聯合國表示已準備提供援助　外交部致哀

日本熊本縣在周二 （28日）發生的7.1級地震，聯合國秘書長的發言人在記者會表示慰問，並指聯合國已準備好提供援助。至於意大利的總理梅洛尼（Giorgia Meloni），也在社交平台為日本地震致以慰問。

聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）星期二在聯合國的記者會上表示，向災難受害者表達了深切的慰問，並表示「我們完全意識到，地震對一些人們造成的危險」。並表示聯合國已準備好提供必要的支援。意大利總理梅洛尼在社交平台向日本地震致以慰問，並表示會支持日本人民以及首相的高市早苗。台灣當局表示，如果日本提出要求，他們將可以在4小時內派出救援隊協助。