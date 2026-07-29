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國際
出版：2026-Jul-29 13:31
更新：2026-Jul-29 13:31

熊本地震｜聯合國表示已準備提供援助　外交部致哀

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日本熊本發生7.1級的淺層地震。(路透社)

日本熊本縣在周二 （28日）發生的7.1級地震，聯合國秘書長的發言人在記者會表示慰問，並指聯合國已準備好提供援助。至於意大利的總理梅洛尼（Giorgia Meloni），也在社交平台為日本地震致以慰問。

聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）星期二在聯合國的記者會上表示，向災難受害者表達了深切的慰問，並表示「我們完全意識到，地震對一些人們造成的危險」。並表示聯合國已準備好提供必要的支援。意大利總理梅洛尼在社交平台向日本地震致以慰問，並表示會支持日本人民以及首相的高市早苗。台灣當局表示，如果日本提出要求，他們將可以在4小時內派出救援隊協助。

中國外交部發言人毛寧在今日記者會上對熊本地震死難者致哀，並向死者家屬致慰問。同時又呼籲在日本的中國人，要注意之後可能發生的餘震及海嘯。目前已有23個國家及地區，包括中國、美國、意大利以及日本曾派出醫療隊到當地救災的委內瑞拉，還有2個聯合國機構對熊本地震表示關心。日本外務省官員表示「非常感謝來自許多國家和其他地方的熱情問候和幫助。」

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