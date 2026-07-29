熊本地震｜聯合國表示已準備提供援助　外交部致哀

日本熊本縣在周二 （28日）發生的7.1級地震，聯合國秘書長的發言人在記者會表示慰問，並指聯合國已準備好提供援助。至於意大利的總理梅洛尼（Giorgia Meloni），也在社交平台為日本地震致以慰問。
聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）星期二在聯合國的記者會上表示，向災難受害者表達了深切的慰問，並表示「我們完全意識到，地震對一些人們造成的危險」。並表示聯合國已準備好提供必要的支援。意大利總理梅洛尼在社交平台向日本地震致以慰問，並表示會支持日本人民以及首相的高市早苗。台灣當局表示，如果日本提出要求，他們將可以在4小時內派出救援隊協助。
中國外交部發言人毛寧在今日記者會上對熊本地震死難者致哀，並向死者家屬致慰問。同時又呼籲在日本的中國人，要注意之後可能發生的餘震及海嘯。目前已有23個國家及地區，包括中國、美國、意大利以及日本曾派出醫療隊到當地救災的委內瑞拉，還有2個聯合國機構對熊本地震表示關心。日本外務省官員表示「非常感謝來自許多國家和其他地方的熱情問候和幫助。」
Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Il mio pensiero è rivolto a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e a chi sta lavorando senza sosta per portare soccorso.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 28, 2026
All'amica Primo Ministro…