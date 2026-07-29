女童傷心為愛魚辦葬禮　慈父忍笑悼念成焦點(有片)

對許多孩子而言，寵物的離去往往是他們人生中第一堂生命教育，很多父母都願意抓緊這個機會，幫助子女面對生死課題。外國就有一名父親，雖然在她女兒為心愛的小魚葬禮期間全程忍笑，但他努力認真看待女兒的情感，將孩子悲傷的感受接住並妥善處理，成為網民焦點。

綜合報道，事發於6月19日，TikTok帳號「samantha.1347」的女兒因為其心愛的小魚離世，因此叫來一家人到後院，包括祖父、祖母、父母和弟弟，為飼養了4年的愛魚「舉辦一場追思會，女兒將愛魚裝在精心製作小棺材埋在泥土裡，並朗讀了一張感人的紙條表達對愛魚不捨的愛，家人亦輪流說出悼詞，祖父說：「牠是條好魚。」祖母說：「Coral很美麗」。同時，拍片的「samantha.1347」發現丈夫Andy想笑又不敢笑出來，不住抑制表情努力忍笑，在妻子提醒下，無奈吐出：「我們失去了牠」，雖然Andy有點不知所措，仍在填土時播放卡通電影《海底奇兵》中多莉的歌曲《Just Keep Swimming》，讓這苦樂參半的告別既溫馨又搞笑。「samantha.1347」在追思會尾聲時不忘讚許女兒：「作為牠的魚媽媽，你做得很好」。