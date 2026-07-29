伊朗局勢｜中國被指供應肩扛式導彈　外交部：毫無根據

不過，由於交易涉及敏感軍事資訊，消息人士均要求匿名。伊朗外交部尚未對此作出回應。中國外交部則否認相關說法：「有關報告完全沒有根據。中國一貫為促進和平、結束衝突發揮了作用。」

報道引述消息人士指出，此次採購合約涵蓋約300至400套便攜式防空系統（MANPADS），包括中國製造的QW-12與FN-16肩射式防空飛彈。這批武器被認為將用於提升伊朗對軍事基地、能源設施及其他戰略目標的低空防禦能力。

美伊衝突持續，傳出德黑蘭正加速補強防空能力，《路透社》引述3名知情人士透露，伊朗預計在數周內收到首批最多400套中國製造「肩扛式防空飛彈系統」，總價約6,000萬至7,000萬美元（約4.71億至5.49億港元）。

體積小、部署快

過去數月衝突期間，美國與以色列曾攻擊伊朗飛彈、無人機及防空相關設施，而伊朗則以大量彈道飛彈與無人機進行反擊，迫使德黑蘭重新評估短程防空能力的重要性。

分析人士指出，相較於大型固定式防空系統，肩扛式防空飛彈具有體積小、部署快、容易分散轉移等優勢，可由少量人員操作，降低遭敵方精準打擊的風險。軍事專家表示，QW-12與FN-16均屬紅外線導引地對空飛彈，主要用於攻擊低空目標，包括戰機、直升機及無人機。

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