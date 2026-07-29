美國漢槍殺妻兒後自戕　一家八口連寵物滅門

美國密歇根州傳出滅門案，一名47歲男子槍殺妻子及6名子女，之後縱火焚燒房屋、自轟走絕路，一家八口全部身亡。遇害女子曾透露，丈夫疑似出軌，與一名年輕實習生過從甚密。

年齡介於5歲至15歲

美國《紐約郵報》報道，這名47歲男子卡羅爾凱維奇（Kristopher Karolkiewicz），涉嫌在密歇根州大港鎮（Grand Haven Township）住家內，開槍殺害妻子阿曼達（Amanda “Mandy” Karolkiewicz）及6名年齡介於5歲至15歲的孩子，之後縱火焚燒房屋、持槍自轟身亡，甚至連寵物都死亡。

警方指出，根據驗屍結果確認，這家八口均死於槍傷，其中卡羅爾凱維奇被認定為「謀殺後自盡」，而住宅內有多處火災痕跡，初步認為火勢是被人蓄意引燃。