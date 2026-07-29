美國漢槍殺妻兒後自戕　一家八口連寵物滅門

美國密歇根州傳出滅門案，一名47歲男子槍殺妻子及6名子女，之後縱火焚燒房屋、自轟走絕路，一家八口全部身亡。遇害女子曾透露，丈夫疑似出軌，與一名年輕實習生過從甚密。
年齡介於5歲至15歲
美國《紐約郵報》報道，這名47歲男子卡羅爾凱維奇（Kristopher Karolkiewicz），涉嫌在密歇根州大港鎮（Grand Haven Township）住家內，開槍殺害妻子阿曼達（Amanda “Mandy” Karolkiewicz）及6名年齡介於5歲至15歲的孩子，之後縱火焚燒房屋、持槍自轟身亡，甚至連寵物都死亡。
警方指出，根據驗屍結果確認，這家八口均死於槍傷，其中卡羅爾凱維奇被認定為「謀殺後自盡」，而住宅內有多處火災痕跡，初步認為火勢是被人蓄意引燃。
亞裔養女疑來自中國
報道表示，卡羅爾凱維奇生前曾擔任美國心臟協會（American Heart Association）銷售與行銷副總裁，近期離職，阿曼達則曾從事銀行、保險工作，後來成為代課教師。
阿曼達生前曾在Reddit發文透露，丈夫疑似出軌，與年輕實習生發生關係，讓她心碎不已。至於死亡的6名子女中，4人為親生子女、2人則為收養，根據兩人社交媒體照片，夫妻倆與兩名亞裔養女曾在中國城市拍照，疑似來自中國。
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