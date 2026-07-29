熊本地震｜專家：今次可能與10年前熊本地震有關 當年斷層或未完全破裂

日本氣象廳表示，今次熊本縣7.1級強震屬於陸地活斷層引發的「橫向錯動型」地震，指出未來一周內可能發生最大震度7的強烈搖晃，呼籲民眾持續提高警覺。另有地震專家警告，2016年熊本地震是先發生前震，再出現規模更大的主震，因此這次亦須注意類似情況。 《讀賣新聞》報道，根據分析，這次震央位於2016年熊本地震震源附近的日奈久斷層帶，震源深度與10年前相近，但位置相距約20公里。目前無法確定是否與日奈久斷層帶直接有關，氣象廳表示，將持續觀察後續地震活動再作判斷。

但多位地震專家認為，這次地震很可能與2016年熊本地震有關。東京大學教授加藤愛太郎表示，2016年地震時，斷層可能並未完全破裂，殘留未破裂區域經過多年累積能量後再次發生移動，進而引發今次7.1級地震。 熊本地震｜甚麼是斷層的連動現象？ 京都大學名譽教授入倉孝次郎指出，從震度分布判斷，今次主要活動的是日奈久斷層帶。但由於鄰近的布田川斷層帶與日奈久斷層帶距離相近，若其中一條斷層活動，另一條也可能受影響，不排除出現連動現象。他警告，2016年熊本地震是先發生前震，再出現規模更大的主震，因此這次亦須注意類似情況。

熊本地震｜日奈久區間若發生地震，強度可能達7.5級 日奈久斷層帶被列為日本重點監測的活斷層之一。政府地震調查委員會今年1月公布的長期評估指出，日奈久斷層帶中央約40公里長的「日奈久區間」若發生地震，強度可能達7.5級，未來30年發生機率評估為0%至6%，並被列為全國活斷層中最高警戒級別的「S級」。 2016年熊本地震在短時間內兩度觀測到震度7，氣象廳最初使用「餘震」一詞提醒民眾注意，但之後卻發生強度更大的主震，令外界質疑「餘震」容易讓民眾誤以為後續地震強度一定較小。

熊本地震｜即使已發生大地震 威脅仍未解除 為此專家呼籲，即使已發生大地震，也不代表危險已解除，短時間內仍可能出現同等級甚至更大的強震，民眾應遠離容易倒塌的建築物及家具等，確保安全。 今次熊本縣地震是日本自1995年阪神大地震開始採用現行震度制度以來，第8次觀測到震度7；對熊本縣而言則是繼2016年熊本地震兩度觀測震度7後，第3次出現震度7。氣象廳表示，震度7時，人們幾乎無法站立，沒有固定的家具大多會傾倒，部分有加固的磚牆也可能受損，甚至倒塌。