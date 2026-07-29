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出版：2026-Jul-29 18:45
更新：2026-Jul-29 18:45

BTS全員公布棄戰格林美　冀音樂不因地區或語言被區分

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BTS七人罕見同步發聲，宣布放棄角逐2027格林美獎。（圖／翻攝自BTS官方IG）

BTS七人罕見同步發聲，宣布放棄角逐2027格林美獎。（圖／翻攝自BTS官方IG）

南韓天團BTS（防彈少年團）成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jungkook七人29日透過各自的IG限時動態，同步貼出同一段韓文聲明：「希望音樂不再因地區或語言被區分，而是能以音樂本身被聽見、被喜愛。」該團直接向外界說明今年不會參加格林美獎（Grammy Awards），2027年的格林美舞台上將不會出現BTS的名字。

七人的帖文中文大致意思是：「我們決定今年不會參加格林美獎。希望音樂不再因地區或語言被區分，而是能以音樂本身被聽見、被喜愛。感謝一直陪伴在身邊的ARMY與所有人。」

全員一致行動不常見

七人幾乎在同一分鐘內於各自帳號貼出相同內容，這種全員一致行動的方式，在BTS出道以來並不常見，也讓這次退賽的決定看起來更像是團體共同的立場，而非單一成員的個人想法。消息曝光後，南韓媒體迅速以快訊處理，網上討論也在短時間內衝高。

外界之所以感到意外，是因為BTS今年3月才發行專輯《ARIRANG》，這張作品當時橫掃Billboard多個榜單，不少人原本認為這是他們挑戰格林美獎座的最佳機會。沒想到專輯氣勢正旺，團體卻選擇主動放棄參賽資格，讓部分歌迷直呼看不懂，也有人解讀這是BTS用行動表達對獎項評選機制的不同看法。

BTS全員曬出聲明全文。（圖／翻攝自Jungkook IG） BTS全員曬出聲明全文。（圖／翻攝自Jungkook IG） Cut 1785310287 6qGjZQv Cut 1785310250 6N3YuT5 Cut 1785310175 jupu5TV Cut 1785310083 E2JTble Cut 1785310269 fxy6CDr

三次入圍均未得獎

說起來，這已經不是BTS第一次踏進格林美的入圍名單。〈Dynamite〉、〈Butter〉分別在2020、2021年拿下「最佳流行組合／團體表演」入圍資格，之後又以和Coldplay合作的〈My Universe〉第三度入圍同一獎項，寫下K-POP史上首例連續三年入圍格林美獎的紀錄。

可是三次入圍，獎座始終沒有一次真正落在他們手上，先前也曾以〈Yet To Come (The Most Beautiful Moment)〉角逐「最佳音樂錄影帶」，最終敗給Taylor Swift的〈All Too Well: The Short Film〉。即便在告示牌音樂獎、全美音樂獎屢有斬獲，格林美這一關，BTS始終沒能打開，如今他們選擇不再參賽，也等於親手畫下這段連續入圍紀錄的句點。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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