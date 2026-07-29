BTS全員公布棄戰格林美　冀音樂不因地區或語言被區分

南韓天團BTS（防彈少年團）成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jungkook七人29日透過各自的IG限時動態，同步貼出同一段韓文聲明：「希望音樂不再因地區或語言被區分，而是能以音樂本身被聽見、被喜愛。」該團直接向外界說明今年不會參加格林美獎（Grammy Awards），2027年的格林美舞台上將不會出現BTS的名字。 七人的帖文中文大致意思是：「我們決定今年不會參加格林美獎。希望音樂不再因地區或語言被區分，而是能以音樂本身被聽見、被喜愛。感謝一直陪伴在身邊的ARMY與所有人。」

全員一致行動不常見 七人幾乎在同一分鐘內於各自帳號貼出相同內容，這種全員一致行動的方式，在BTS出道以來並不常見，也讓這次退賽的決定看起來更像是團體共同的立場，而非單一成員的個人想法。消息曝光後，南韓媒體迅速以快訊處理，網上討論也在短時間內衝高。 外界之所以感到意外，是因為BTS今年3月才發行專輯《ARIRANG》，這張作品當時橫掃Billboard多個榜單，不少人原本認為這是他們挑戰格林美獎座的最佳機會。沒想到專輯氣勢正旺，團體卻選擇主動放棄參賽資格，讓部分歌迷直呼看不懂，也有人解讀這是BTS用行動表達對獎項評選機制的不同看法。

三次入圍均未得獎 說起來，這已經不是BTS第一次踏進格林美的入圍名單。〈Dynamite〉、〈Butter〉分別在2020、2021年拿下「最佳流行組合／團體表演」入圍資格，之後又以和Coldplay合作的〈My Universe〉第三度入圍同一獎項，寫下K-POP史上首例連續三年入圍格林美獎的紀錄。 可是三次入圍，獎座始終沒有一次真正落在他們手上，先前也曾以〈Yet To Come (The Most Beautiful Moment)〉角逐「最佳音樂錄影帶」，最終敗給Taylor Swift的〈All Too Well: The Short Film〉。即便在告示牌音樂獎、全美音樂獎屢有斬獲，格林美這一關，BTS始終沒能打開，如今他們選擇不再參賽，也等於親手畫下這段連續入圍紀錄的句點。