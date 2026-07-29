熊本地震｜執政自民黨福岡照開晚會遭批評　八代市涉貪政府辦公室防震裝置失靈

日本熊本縣在星期二（28日）發生地震，不過執政自民黨的福岡縣議會議團仍繼續在當晚舉行政黨的籌款晚會而受到批評，更重要是有關議會的正副議長之前捲入收授賄賂的疑雲。至於重災區之一的八代市，當地的市政府大樓出現防震裝置失靈，由於之前有關大樓興建發生貪污醜聞，引起市民質疑事件與貪污有關。

日本首相高市早苗在周一的國會後，已對福岡縣的縣議會正副議長涉及收授金錢的事件作出評論，要求對黨內部進行調查。在正受貪污醜聞困擾之際，自民黨的福岡縣議團，仍在周二於北九州市內的一間高級酒店舉辦政治籌款晚會。有關的晚會入場券為1.5萬日圓，不過在晚會開始前的1個小時，熊本就發生地震，福岡亦感受到震動，但有關晚會仍如期舉行。