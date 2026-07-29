熊本地震｜執政自民黨福岡照開晚會遭批評　八代市涉貪政府辦公室防震裝置失靈

日本熊本縣在星期二（28日）發生地震，不過執政自民黨的福岡縣議會議團仍繼續在當晚舉行政黨的籌款晚會而受到批評，更重要是有關議會的正副議長之前捲入收授賄賂的疑雲。至於重災區之一的八代市，當地的市政府大樓出現防震裝置失靈，由於之前有關大樓興建發生貪污醜聞，引起市民質疑事件與貪污有關。
日本首相高市早苗在周一的國會後，已對福岡縣的縣議會正副議長涉及收授金錢的事件作出評論，要求對黨內部進行調查。在正受貪污醜聞困擾之際，自民黨的福岡縣議團，仍在周二於北九州市內的一間高級酒店舉辦政治籌款晚會。有關的晚會入場券為1.5萬日圓，不過在晚會開始前的1個小時，熊本就發生地震，福岡亦感受到震動，但有關晚會仍如期舉行。
災區的熊本縣，亦受貪污問題影響。八代市的市政府大樓在地震後，市長小野泰輔在社交平台表示：「有市民試圖進入八代市政府大樓避難，但因為大樓防震系統已損壞，我們無法確認其安全性，因此禁止入內。」事件引起市民的猜測，原因是八代市的市政府大樓在10年前的地震中受損，在進行新大樓興建期間，發生市議員、前議員及建築公司代表，涉嫌賄賂而被捕。原因是建築公司人員提供6,000萬日圓向議員遊說，將工程交予相關公司。小野市長事後批評，對有人將檢查防震裝置與貪污事件連上表示遺憾。