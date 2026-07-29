熊本地震｜10年前地震賣10日圓飯糰助災民 爆炸Aeon被封佛心商場 裝修重開僅45天

日本熊本縣Aeon Mall(永旺購物中心)於7.1級地震後發生爆炸，造成4人死亡、1人心臟驟停、5人受傷，以及3名員工下落不明。報道指，該購物中心被熊本人稱為「佛心商場」，10年前熊本大地震期間曾以10日圓(5毫子港元)飯糰、30日圓(約1.5港元)麵包、100日圓(約5港元)便當等超低價格，幫助受災民眾度過難關，如今商場自身遭逢重大災害，引發日本網友大量留言祈禱，「曾經給大家希望的地方，現在換我們為它加油。」報道指，爆炸的Aeon Mall今年6月才在大規模裝修後重開，開業僅45天便在強震後爆炸成廢墟。

熊本地震｜500日圓便當賣100日圓 日本社交網湧現關於該Aeon Mall回憶， 稱「希望大家知道，10年前熊本地震時，永旺熊本店曾是地區食品供應的重要據點。10元飯糰、30元麵包、100元便當、飲用水……那個曾經支撐大家的地方，如今卻受災了。為了全力協助顧客避難的員工感到驕傲，為災區祈禱。」報道指，在2016年熊本地震，有關Aeon Mall外牆也有損毀，但在震後物資短缺期間迅速恢復營業，並以低價發售食物，例如原本約500日圓(約24港元)的便當也只賣100日圓(約5港元)，引發日本網民熱議。該店當時表示，為了支援受災民眾，事前增加食品進貨量；此外，因強烈餘震導致八代店暫停營業，部分食品也轉送至熊本店。為避免食品因保存期限到期而浪費，因此決定以破格價格販售。

熊本地震｜「前幾天才去看電影」 不少網民讚揚，該商場的員工在地震後第一時間協助疏散顧客的行為，「在極度恐慌的情況下，還能冷靜引導顧客避難，真的非常了不起。但想到受災的員工，感到非常難過」。也有人稱，「前幾天才去永旺看電影，沒想到可能成為最後一次，真的太震撼了。希望還有失聯的人能平安。」