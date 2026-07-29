熊本地震｜返家見七旬兄遭屋樑壓臉亡 災民哽咽：只希望他沒受苦(有片)

日本熊本縣7.1級強烈地震，搜救持續，死傷人數恐再上升。《每日新聞》報道，地震後，宇城市66歲男子杉浦成生在工作地點接到姊姊來電，得知73歲務農的兄長杉浦臣夫失聯，他立即回家，驚見兄長躺在床上，臉部被塌下的屋樑殘骸壓住，似已離世。
杉浦成生痛失至親，隨後在車內過夜避難，徹夜無眠。他受訪時憶起兄長，悲慟表示「只希望他(當時)沒有受苦」，「他平日雖沉默寡言，但其實有不少朋友」，說到這裡便哽咽無語。
因停水停電，熊本縣氷川町公所截至周三(29日)上午，所有電腦仍無法運作，發布居民安危、避難資訊及災害狀況的防災網站也無法更新。
熊本地震｜七旬夫婦車上避難 吃餅乾充飢
由於氷川町多處道路出現裂縫，也有房屋倒塌，原定11處避難所無法開放，須改為開放3所小學及2所中學操場，供居民在車內避難。
在受災嚴重的八代市，八代社區中心設置避難所，收容約140名居民，民眾在餘震中度過一夜，焦慮不安。
77歲的藤本富雄與76歲妻子和子先在住所附近停車場的車內過夜，翌日才住進避難所。家裡的廚櫃倒下、餐具破爛，加上停水停電無法煮食，他們只能靠餅乾充飢。和子疲憊地表示：「睡在車裡也一直感覺到搖晃，完全睡不著。」
熊本県宇城市、八代市の住宅、壊滅状態に... pic.twitter.com/qKOJhzUzWY— TotalNewsWorld (@turningpointjpn) July 29, 2026