熊本地震｜返家見七旬兄遭屋樑壓臉亡 災民哽咽：只希望他沒受苦(有片)

日本熊本縣7.1級強烈地震，搜救持續，死傷人數恐再上升。《每日新聞》報道，地震後，宇城市66歲男子杉浦成生在工作地點接到姊姊來電，得知73歲務農的兄長杉浦臣夫失聯，他立即回家，驚見兄長躺在床上，臉部被塌下的屋樑殘骸壓住，似已離世。

杉浦成生痛失至親，隨後在車內過夜避難，徹夜無眠。他受訪時憶起兄長，悲慟表示「只希望他(當時)沒有受苦」，「他平日雖沉默寡言，但其實有不少朋友」，說到這裡便哽咽無語。

因停水停電，熊本縣氷川町公所截至周三(29日)上午，所有電腦仍無法運作，發布居民安危、避難資訊及災害狀況的防災網站也無法更新。