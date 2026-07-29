有港人背景英地方議員 公開人臉辨識警車位置 被批助罪犯避追緝｜英國社會

譚巧瑜在社交平台分享有關人臉辨識警車位置的帖文，強調是出於不是人人都希望被識別。(互聯網)

英國倫敦一名有港人背景的綠黨地方議員，因在社交平台轉發警方人臉辨識執法車輛的位置地圖，引發爭議。反對者批評其行為等同協助通緝犯避開警方追緝，甚至被指是在告訴謀殺犯、強姦犯及竊賊如何躲避執法。

倫敦東南部路易斯罕區議員譚巧瑜(Hau-Yu Tam)，周二在個人社交平台分享一張地圖，標示倫敦警察廳一輛採用即時人臉辨識技術警車的所在位置。

倫敦警方近年開始以此方法追查通緝人士，透過流動警車上的閉路電視鏡頭及AI技術，把途人面孔與警方監察名單比對。名單對象包括涉嫌犯罪者、未有出席法庭聆訊人士，以及違反針對跟蹤騷擾、性犯罪及針對婦女和女性暴力相關限制令的人士。