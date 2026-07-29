有港人背景英地方議員 公開人臉辨識警車位置 被批助罪犯避追緝｜英國社會

英國倫敦一名有港人背景的綠黨地方議員，因在社交平台轉發警方人臉辨識執法車輛的位置地圖，引發爭議。反對者批評其行為等同協助通緝犯避開警方追緝，甚至被指是在告訴謀殺犯、強姦犯及竊賊如何躲避執法。
倫敦東南部路易斯罕區議員譚巧瑜(Hau-Yu Tam)，周二在個人社交平台分享一張地圖，標示倫敦警察廳一輛採用即時人臉辨識技術警車的所在位置。
倫敦警方近年開始以此方法追查通緝人士，透過流動警車上的閉路電視鏡頭及AI技術，把途人面孔與警方監察名單比對。名單對象包括涉嫌犯罪者、未有出席法庭聆訊人士，以及違反針對跟蹤騷擾、性犯罪及針對婦女和女性暴力相關限制令的人士。
根據帖文內容，該輛監控警車周二部署於Deptford區域。地圖上以紅色圖釘及箭頭標明警方車輛的精確位置，並附上警告字句：「如果可以，請避開該區域並通知其他人，如果你能看見那輛車，攝影機也能看見你。」該帖文最初由組織「Lewisham Anti-Raids」發布。該組織自稱是反對路易斯罕區「種族主義移民突擊行動」的社區抗爭團體。
稱民眾有理由不願接受掃描
譚巧瑜為分享有關帖文辯護，指很多人或出於不同原因，不希望自己的臉部被此類技術掃描，並稱警務工作本身也應建立在公眾同意的基礎上。
事件令人反思保障民眾私隱及打擊罪案之間的矛盾。影子內政大臣范翹思(Chris Philp)聲稱，譚巧瑜是在幫助罪犯逃避執法，「綠黨或許不喜歡即時人臉辨識技術，但我們能夠清楚看見罪犯的真面目」，「即時人臉辨識有潛力像當年的DNA技術一樣改變警務工作，讓警方能夠在人潮之中辨識犯罪分子，這些人過去往往能夠逃之夭夭」。前警司及反恐專家加拉格爾(Martin Gallagher)則強調，有關人臉辨識系統主要目的是識別嚴重罪犯，而非簽證逾期者或非法移民。