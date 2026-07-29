熊本地震｜AEON員工：有人跑回店內疏散顧客 地震瞬間粉塵很大失方向感(有片)

日本熊本縣7.1級強烈地震，嘉島町大型商場「永旺夢樂城熊本」(AEON Mall)在地震後發生爆炸，建築物嚴重毀損。《每日新聞》報道，商場1樓一名服裝店女店員受訪表示，當時劇烈搖晃，讓她完全站不穩，持續了近1分鐘，模特兒公仔和衣架接連跌落地上。店內有3名員工和1名顧客，搖晃稍緩便一同從出口疏散。
隨後，他們走到員工專用出口附近，等了約30分鐘，接獲總公司通知暫停營業，員工須返家，她便返回距離商場約200米的住所。
店員說，餘震不斷，為了隨時逃生，她一直待在家裡玄關，這時突然傳來一聲如行雷的巨響，跑到室外，只見四周被白煙籠罩。報道指出，爆炸地點疑在員工專用出口附近。
熊本地震｜AEON Mall員工受訓 要先疏散顧客
女店員說，AEON Mall的員工平時受訓，就是「發生災害時，要優先引導顧客疏散」。她哽咽說：「我疏散到室外，就看到其他店員在做疏散引導。不知道他們是不是為了確認店內人員安全，又跑回店裡，很擔心他們會遭到爆炸波及。」
熊本地震｜AEON員工迅速執行疏散計劃
一名在商場店舖工作的員工對另一媒體憶述，當時搖晃約10秒，令他站不穩、跪在地上。一名22歲戲院職員說，地震瞬間揚起大量粉塵，令人失去方向感，不知要逃到哪裡。
商場員工指，儘管一片混亂，工作人員仍迅速按照疏散計劃，引導200多名顧客和員工撤離至停車場。許多人因酷熱在車內避難。共同社報道，有顧客指，爆炸發生前，不少人試圖返回商場。
警察庁が公開したイオンモール熊本の内部の映像です— NHKニュース (@nhk_news) July 29, 2026
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