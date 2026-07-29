熊本地震｜AEON員工：有人跑回店內疏散顧客 地震瞬間粉塵很大失方向感(有片)

日本熊本縣7.1級強烈地震，嘉島町大型商場「永旺夢樂城熊本」(AEON Mall)在地震後發生爆炸，建築物嚴重毀損。《每日新聞》報道，商場1樓一名服裝店女店員受訪表示，當時劇烈搖晃，讓她完全站不穩，持續了近1分鐘，模特兒公仔和衣架接連跌落地上。店內有3名員工和1名顧客，搖晃稍緩便一同從出口疏散。

隨後，他們走到員工專用出口附近，等了約30分鐘，接獲總公司通知暫停營業，員工須返家，她便返回距離商場約200米的住所。

店員說，餘震不斷，為了隨時逃生，她一直待在家裡玄關，這時突然傳來一聲如行雷的巨響，跑到室外，只見四周被白煙籠罩。報道指出，爆炸地點疑在員工專用出口附近。