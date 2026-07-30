美軍沙特聯軍炸伊拉克代理人據點 伊朗襲約旦美軍基地

中東烽煙又起，美軍暫停對伊朗境內目標空襲多日後，伊朗伊斯蘭革命衛隊向位於約旦的美軍基地發射多枚彈道導彈，試圖打擊駐中東美軍。美軍中央司令部強調，所有來襲導彈均被成功攔截，未有命中目標；而美國和沙特阿拉伯聯軍則空襲伊拉克的伊朗代理人據點。美國上周五起暫停空襲伊朗境內目標，華府當時表示此舉是為談判保留空間，革命衛隊今次發動導彈攻擊後，雙方短暫的平靜再被打破。
革命衛隊其後承認發動攻擊，並表示行動針對約旦境內美軍設施。聲明強調，只要相關威脅仍然存在，以及美軍持續損害伊朗利益，革命衛隊便會繼續展開抵抗行動。除了約旦方向的導彈攻擊外，沙特阿拉伯表示，已連續兩天攔截來自伊拉克的無人機，指有親伊朗的伊拉克武裝組織企圖攻擊沙特東部石油設施。美國與沙特軍方因此展開聯合行動，出動戰機空襲伊拉克東部多處獲伊朗支持武裝組織的後勤設施及武器庫。伊拉克民兵組織「人民動員」亦證實，其位於巴士拉的總部遭到空襲。
美軍稱72小時內遭逾30次無人機襲擊
美軍中央司令部指過去72小時內，伊朗支持的武裝分子在伊朗伊斯蘭革命衛隊指使下，曾發動超過30次無人機攻擊，目標包括美軍及沙特能源設施，但全部未能得手。美方聲言是次空襲屬於回應行動，並警告伊朗革命衛隊及其代理人立即停止攻擊，否則美軍將採取進一步軍事措施。沙特國防部則形容行動具有限度及針對性，強調無意擴大衝突，但面對侵略行為必定作出回應。沙特重申，將根據國際法採取一切必要措施，維護國家安全及主權。
中方密切關注紅海局勢發展
另一方面，獲伊朗支持的也門胡塞武裝稱，周二再向一艘沙特商船發射導彈，成功迫使其折返，揚言將持續對沙特實施海上封鎖。胡塞武裝上周宣布對進出沙特阿拉伯的船隻實施海上禁運，早前曾襲擊兩艘沙特油輪。外電引述消息聲稱，中國已跟胡塞武裝直接對話，要求對方承諾確保中方油輪，可安全通過紅海南部曼德海峽。中國外交部發言人毛寧在記者會回答相關提問時，表示中方密切關注紅海局勢發展，認為地區各國的主權安全都應當得到尊重，國際航道的安全暢通應當共同守護；中方呼籲相關各方繼續通過對話協商，妥善化解矛盾分歧，推動紅海局勢降溫。