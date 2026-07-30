美軍沙特聯軍炸伊拉克代理人據點 伊朗襲約旦美軍基地

中東烽煙又起，美軍暫停對伊朗境內目標空襲多日後，伊朗伊斯蘭革命衛隊向位於約旦的美軍基地發射多枚彈道導彈，試圖打擊駐中東美軍。美軍中央司令部強調，所有來襲導彈均被成功攔截，未有命中目標；而美國和沙特阿拉伯聯軍則空襲伊拉克的伊朗代理人據點。美國上周五起暫停空襲伊朗境內目標，華府當時表示此舉是為談判保留空間，革命衛隊今次發動導彈攻擊後，雙方短暫的平靜再被打破。

革命衛隊其後承認發動攻擊，並表示行動針對約旦境內美軍設施。聲明強調，只要相關威脅仍然存在，以及美軍持續損害伊朗利益，革命衛隊便會繼續展開抵抗行動。除了約旦方向的導彈攻擊外，沙特阿拉伯表示，已連續兩天攔截來自伊拉克的無人機，指有親伊朗的伊拉克武裝組織企圖攻擊沙特東部石油設施。美國與沙特軍方因此展開聯合行動，出動戰機空襲伊拉克東部多處獲伊朗支持武裝組織的後勤設施及武器庫。伊拉克民兵組織「人民動員」亦證實，其位於巴士拉的總部遭到空襲。