熊本地震增至18死 港旅行社取消涉熊本團

日本熊本縣7.1級地震發生一天後，昨日死亡人數增至最少18死，包括一名到當地廠房實習的越南人。至於發生爆炸的Aeon(永旺)商場，昨證實有4人死亡、3人失蹤。香港多間旅行社均取消或更改行程包括熊本縣的旅行團，其中永安旅遊宣布，取消原定明日出發涉及熊本縣的九州6天團，並全數退款，至於今日出發的九州團因行程不包括熊本，將如期出發。

熊本縣的八代市為重災區，有不少民房和建築物倒塌，包括一座神社，以及日本製紙公司的廠房；該廠房的煙囱倒塌，以及有11人被困，7人被救出5人證實死亡，至昨日仍有4人失蹤。至於Aeon Mall爆炸現場，熊本縣警察廳發布救援人員進入商場內搜索的片段，只見店舖盡毀，天花鋼筋和石屎掉落，變成廢墟。周二地震時商場有超過4,000人，永旺社長吉田昭夫昨稱，地震發生後半小時內，員工疏散了3,000名顧客，但在50分鐘後爆炸發生時不幸仍有數人在裡面。他指，確認所有顧客已撤離，相信員工也離開了，但部分人仍留在商場裡面或因一些理由折返。吉田又指，很大機會是氣體洩漏導致爆炸，當局目前仍在調查。據悉，部分拯救人員表示聞到氣體味。吉田表示，經營百貨公司多年，首次發生這種事故，從未預計會發生這樣的爆炸。

Aeon商場疑氣體洩漏引起爆炸 報道指，救援人員在昨凌晨救出8人，當中3人證實死亡，包括2名二十多歲年輕女子，仍有4人失蹤，稍後死亡人數增至4名，失蹤者減至3名。商場內有一間貓咖啡店，店員來不及抱走貓隻便要撤離。店方證實，救援人員昨已救出全部25隻貓。商場內有200間店舖，有店員稱地震維持了10秒，他被震跌倒地。有附近商店老闆形容爆炸發生時，以為是炸彈爆炸，有人叫其他人撤離，警報聲響起，鄰近的道路堵塞，周圍陷入一片恐慌。商場對面街約300米遠的酒吧店東稱，清理地震跌破的碗碟和玻璃時，聽到震耳欲聾的爆炸聲，「一大團煙噴出飛向我的店舖，就像火山灰落下」。

有當地居民因道路損毀及列車停駛留宿在公司，她稱整晚都不敢睡，今次地震較10年前熊本地震可怕。另有居於12樓的台灣遊客表示，真的超級搖晃，許多櫃、私人物品都掉落地上，甚至有部分地區停水。另有人稱，正在前往熊本城的路上，「整個世界突然搖晃，跟在台灣不一樣的感覺」，地震持續很長一段時間，即使回到酒店仍然餘震不斷。至昨日，熊本縣近8,800人疏散到庇護中心，區內新幹線列車服務大部分仍暫停，以及至昨日下午2時，還有約3.4萬戶斷電。日媒稱，今次震央附近分布著全長約80公里的日奈久斷層帶，由熊本縣益城町一路向南延伸至八代海南部。10年前熊本地震的前震，就是由北段斷層錯動所造成，而今次強震極可能是該斷層帶部分區段滑動所引發。

港旅行團熊本遊覽改往福岡 旅遊業議會估計現約有15個旅行團在九州，涉及約200名旅客，所有旅客均安全，包括熊本行程的旅行團會按情況調動行程。縱橫遊表示，因應熊本縣高速公路可能繼續封閉，以及當地酒店有電力故障，本周入住和遊覽熊本的旅行團，將改為入住福岡酒店和當地景點太宰府、糸島。東瀛遊主席禤國全指，昨日出發的其中一個旅行團原先會到熊本縣，現會改往福岡及大分縣，並視乎情況決定稍後會否往熊本，他又稱熊本多條高速公路仍封閉，觀光地點亦有機會關閉，提醒自由行人士最好暫時不要前赴當地。

正值暑假，不少港人都一家人前往日本旅行，前往位於熊本附近的福岡的航班仍如常起飛，惟有港人擔心人身安全而決定更改原本往九州的行程，亦有如期啟程的旅客稱會調整行程。此外，昨亦陸續有地震時身處九州的旅客抵港，從福岡返港的李女士稱，地震後JR鹿兒島線列車一度停駛，又憶述期間一度心情緊張、擔心無法乘車回酒店。李女士女兒補充，事發前一日曾到訪熊本，事後回想幸完成觀光後才發生地震。