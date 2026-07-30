熊本地震｜縣政府公布最新死亡人數為34人　至今逾255次餘震（持續更新）

【16:05更新】日本熊本縣政府公布，截至今日下午3時為止，在地震中的死者增至34人，比首相高市早苗公布的30人再上升，當中25人已獲地方政府確認。縣政府的災難對策小組表示，至今傷亡人數為120人，當中5人重傷。兩個重要災區，八代市日本製紙工場11個失蹤者中，有10人尋回，另一人仍在救助中，當8人證實死亡。而嘉島町AEON商場的失蹤人士已全部尋回，12個被困人士當中，確認有7人死亡，另外5人受傷，不過救援人員仍在商場搜索。另外AEON商場內貓Cafe的25隻貓被救出後，已被店舖轉移至集團在廣島的店舖安置。

日本自衛隊雖然已向避難所提供食水，但當地的水供應仍然不足。日本Pokemon公司宣布，向熊本縣、日本紅十字會以及救援團體合共捐出1億日圓，協助救助災民及為熊本進行重建。Sony集團亦宣布，將捐贈合共5,000萬日圓的緊急援助金，並透過與日本救助兒童會和日本紅十字會共同運作的「兒童災害緊急救助基金」進行使用。同時集團也舉行配對捐款活動，員工捐出多少，公司也再捐出等額捐款。

【15:15更新】日本氣象廳公布，受到高氣層影響，當地天氣晴朗，截至當地下午3時半，在熊本縣甲佐町錄得攝氏35.4度的高溫，而熊本市及地震主要災區的八代市，氣溫亦有35.2度，熊本機場的益城町，亦有34.3度。熊本預計至周末仍有近40度的高溫，因此呼籲災民要小心中暑。另外，氣象廳又公布，自7.1級的地震以來，在熊本縣一帶有感1級以上的地震，截至今日上午9時為止達到255次，其中包括4次達輕度5級，包括在昨晚發生，4級亦有14次。 總務省消防廳公布，截至今日中午，消防員在熊本地震救助了98人，並有620人送院。包括九州及中國地方9個縣，合共派出1,400名消防員參與救援。內閣官房長官木原稔就解釋為何日本政府與熊本縣政府公布的死亡人數有落差，木原表示與熊本一直有聯繫，並有共識是各自公布數字及不計劃差異。他指日本政府的資料是以警察回報的數字為準，而縣政府則是因為從警察及消防取得數字後，再與地方政府核對，因此當中出現落差。日本自衛隊亦釋出在AEON商場內最新的無人機影片。

日本國土交通省公布，熊本封閉的3條高速公路中，九州中央公路在今早9時已全線恢復通車，而九州及南九州2條公路就有仍地方封閉。

自衛隊在AEON商場內最新的無人機影片

【12:40更新】日本首相高市早苗表示，直至今日中午12時半，包括在調查中的個案，在熊本地震的死者增至30人。熊本縣政府公布，發生爆炸的熊本嘉島町AEON商場，證實再多1名死者，令到事件增至6人死亡。熊本媒體報道，包括失蹤者在內，現場已沒有需要「救助」的人，但消防及警察仍在現場搜索。 另外日本防衛大臣小泉進次郎表示，在防衛省進行會議後，決定租用一艘可提供沐浴、飲食及住宿的渡輪前往熊本的八代港，船隻可以提供700人住宿。而目前自衛隊4艘載有食水及生活物資的艦隻，已抵達八代港及準備分發物資。日本自衛隊至今派出了5,100人到熊本救災。

日本熊本縣發生的7.1級地震，今日（30日）來到第3日。熊本縣政府公布至今證實17人死亡，不過日本內閣官房長官木原稔表示，連同未核實個案，死亡人數增至28人。其中在發生爆炸的嘉島町AEON商場，證實有5人死亡、1人昏迷，另外1人仍然失蹤。 日本熊本縣政府在今早公布，最新已證實的死亡個案有17宗，當中包括8人是日本製紙八代市工場，以及5人是嘉島町AEON商場。縣內仍有2.3萬戶停電，當中主要是縣南部地方。九州電力表示，由於受影響範圍廣泛，未知何時會完全恢復供電。全縣開設了415個避難所，共有10,467人在避難所繼續生活。而熊本在周三（29日）已連續11日處於酷熱天氣，當中有16人因為中暑而要送院。JR九州表示，九州新幹線博多至築後船小屋路線已重開，而築後船小屋要延至明日以後才可以恢復運作。

內閣官房長官木原稔在今日上午的記者會按表示，來自警察方面的消息，已知地震造成28人死亡，當中部份個案仍在調查是否與地震有關。而兩個主要搜救地方，嘉島町的AEON商場，搜索仍然繼續，在昨日已證實多2名女死者，至今商場有5人死亡，全為女性。根據永旺集團社長吉田昭夫表示，之前3個死者都是商場內專賣店的員工。而商場現時仍有1人失蹤。至於另一個的日本製紙八代市工場，至昨日已救出10人，當中8人證實死亡，另外有1人仍然失蹤。