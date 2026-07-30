任天堂「神秘遊戲機」出產40年 情趣旅館任玩運作如常

近期有一位專門研究任天堂遊戲歷史的日本玩家在社交平台表示，於當地一間情趣旅館發現仍保留著1986年出產的商用版「紅白機」Famicombox。由於旅館的電視都已經改用現代LCD液晶電視，因此主機的光線槍遊戲已經無法使用，但其他遊戲皆能正常遊玩(x)

日本遊戲公司任天堂出產的經典電子遊戲機「Famicom」（FC、俗稱紅白機）是許多老玩家仍記憶深刻的遊戲機。近期有一位專門研究任天堂遊戲歷史的日本玩家在社交平台表示，於當地一間情趣旅館發現仍保留著1986年出產的商用版「紅白機」Famicombox，而且幾乎每一間房間都提供該設備，大部份遊戲經歷40年仍運作如常，掀起網民促保育該款「神秘遊戲機」的討論。

紅白機在1983年發售之後，立刻大受海內外歡迎，出現一機難求的情況。該款「商用紅白機」Famicombox是1986年任天堂與另一公司合作開發，當時希望放在旅館中，讓旅客住宿休息時也能打機娛樂。該機不同於面向家庭用戶的紅白機，不對一般玩家出售，外型與家用紅白機大不同，更似是一部大機櫃，該機本身已儲存最多15款卡帶遊戲，玩家可以透過按鈕來選擇，亦有提供投幣計時收費版本。

電視改LCD 只有光線槍遊戲無法玩

該名日本玩家於當地一間情趣旅館發現，除了其中一間客房外，其餘房間都配有一台Famicombox主機，更驚人的是主機經歷40年仍都可正常運作，歸功於旅館的保養。然而，由於旅館的電視都已經改用現代LCD液晶電視，因此主機的光線槍遊戲已經無法使用，但其他遊戲皆能正常遊玩。他形容該處是「幾乎所有其他遊戲都能完美運作的夢幻地點」，並認為這批保存至今的設備需要獲得保護。