一代天后Whitney Houston經典戰袍　8月公開拍賣

美國已故流行天后雲妮侯斯頓(Whitney Houston)的歌迷將有機會收藏她生前使用過的珍貴物品。拍賣公司Julien’s Auctions宣布，將於8月11日在洛杉磯舉行雲妮侯斯頓傳承基金會(Whitney E. Houston Legacy Foundation)慈善拍賣會，共拍出54件來自雲妮侯斯頓遺產的珍藏，同步開放全球線上競投，所有拍賣所得將全數捐贈該基金會，支持美國弱勢青年獎學金及社區發展計畫。
綜合報道，此次拍賣品涵蓋Whitney演藝生涯各個時期，包括巡迴演唱會舞台服裝、毛皮大衣、排練時穿著的飛行外套、化妝箱、皮製行李箱、香水、珠寶，以及舞台使用的鉻合金吧台椅、個人茶具組，甚至還有一張鍍金社會安全卡等極具紀念價值的私人收藏。其中最受矚目的拍賣品，包括Whitney於1988年《Moment of Truth》巡演華麗外套，以及2009至2010年《Nothing But Love》世界巡演期間穿著的黑色Burberry大衣。
Babyface將於Whitney 63歲冥誕當日登台致敬
拍賣會還將推出MCM經典花紋三件組行李箱，預估成交價約7,000美元；歌曲《I Wanna Dance with Somebody》9白金唱片認證獎座，預估價約5,000美元；舞台使用的吧台椅預估價約1,200美元；以及曾懸掛於惠妮辦公室、由知名攝影師Richard Avedon拍攝的大幅肖像作品。部分拍賣品將於8月8日在亞特蘭大舉辦的第五屆「Legacy of Love Gala」慈善晚宴率先展出。當天正好是Whitney 的63歲冥誕，知名音樂製作人Babyface也將登台演出，向這位流行樂壇傳奇致敬。主辦單位表示，這是基金會連續第二年舉辦慈善拍賣活動，所有收益將百分之百投入基金會，用於延續Whitney生前推動的公益理念，協助弱勢青年重建人生、恢復自信，並促進社區發展。外界預料將掀起一場激烈競標戰，許多經典收藏可望拍出高價。