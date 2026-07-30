歐洲航空先例　部分大型犬可與主人同艙搭機

意大利航空公司ITA Airways宣布推出「大型犬登機」服務，由8月3日起開放部分國內民航航班，讓符合規定、體重30公斤以下的犬隻能進入客艙，陪主人一起飛行，成為歐洲首家推出大型犬客艙服務的航空公司。 綜合報道，現時有部分民航航空公司容許狗隻陪同飼主進入客艙搭機，但大部分連寵物籠重量限制於10公斤或以下犬隻，最小重量甚至僅為7公斤，莫說大型犬隻，不少中型犬都只能託運。ITA Airways推出「大型犬登機」(Large Dog On Board)服務，即日起開放預訂，8月3日起適用於部分意大利國內航班。初期每架航班最多可安排2隻大型犬進入客艙，包括商務艙1隻體重30公斤以下犬隻，以及經濟艙1隻體重15公斤以下犬隻，較過去的10公斤以下限制放寬得多。意大利民航局(ENAC)去年修訂寵物航空運輸規定，允許航空公司在符合飛航安全條件下，安排超過原有重量限制的寵物進入客艙。ITA Airways今年稍早完成大型犬客艙測試飛行並獲核准後，正式推出30公斤以下犬隻客艙服務。

ITA Airways行政總裁：若怕狗隻或對動物過敏，可申請換位。(X)

行政總裁：若怕狗隻或對動物過敏 可申請換位 根據ITA Airways規定，犬隻搭機須加購這項服務，並至少於起飛4天前透過客服中心完成預約及付款。飛行期間，犬隻不用待在運輸籠內，但必須全程繫上牽繩、戴上口套，並安排在靠窗座位前方鋪設吸水墊的指定區域，飼主則坐在旁邊座位。ITA Airways行政總裁Joerg Eberhart表示，推出大型犬客艙服務是回應乘客希望與寵物同行的需求，公司聽取乘客意見，讓飼主與寵物旅行時不必分開。未來將逐步擴大至更多國內航線，並規劃推廣至國際航班，若其他旅客因害怕狗隻或對動物過敏，可申請更換座位。