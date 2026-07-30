加油站職員趁休息幫流浪狗洗澡被解僱　網民發起抵制(有片)

墨西哥一名加油站職員在休息時間幫流浪狗洗澡，相關影片在網上流傳後，這名職員就被解僱，但與此同時，大批網民認為該職員行為出於尊重生命，紛紛對該加油站發起抵制，要求恢復其職務，但結果卻令人意想不到。
綜合報道，事發於普埃在拉州阿卡特蘭一間連鎖加油站Pemex，影片於7月中在網上多個平台迅速流傳，原來那善良的職員早已留意到有幾隻流浪狗在加油站附近徘徊，於是他每天都會將小部分午餐分給牠們，為了讓牠們的健康，便自購寵物沖涼液，在獲得允許下使用戶外的水喉下，在休息時幫牠們洗澡。但老闆隨後將他解僱，原因是不希望有狗隻在加油站附近聚集或流連。
暖心職員與流浪狗已展開全新的生活
詎料事件經報道後，大批網民與動物保護人士對老闆的冷酷無情感到極度憤怒，紛紛發起抵制，令Pemex生意大跌。在巨大壓力下，Pemex決定更換加油站加盟老闆，並宣布重新聘用那名職員。不過，當Pemex試圖聯繫對方時，發現對方憑藉著在網上的良好名聲，早已順利找到另一份更好的新工作。那小職員事後更表示，他現在和那幾隻忠心的流浪狗一起展開了全新的生活，因此婉拒了回歸。
#RELEVANTE🗣️🆕 | Despiden a empleado de gasolinera de #Puebla tras viralizarse video en el que ayudaba a perros callejeros durante su hora de descanso— EL PIÑERO (@ELPINERO) July 29, 2026
➡️ El caso ocurrió en una gasolinera de Acatlán de Osorio y se viralizó tras difundirse un video del trabajador
➡️ En redes… pic.twitter.com/QXQzjP5DsZ