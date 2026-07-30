日本食品消費稅明年4月起降至1%　將向中低收入家庭發放生活補助

日本食品消費稅從明年4月起將降至1%。圖為東京一間零食店。(路透社)

日本首相高市早苗周四(30日)公布，從明年4月起為期2年，食品消費稅率將降至1%，並同步向中低收入家庭發放生活補助，以實現「實質零稅率」，她已指示自民黨內部盡快整合各方意見。

日本放送協會(NHK)、共同社等報道，高市早苗早上出席自民黨臨時主管會報時，宣布從2027年4月起食品消費稅率首度將由8%降至1%，為期2年。此外，為應對物價上漲，政府將同步對中低收入家庭發放現金補助，以實現「實質零稅率」。