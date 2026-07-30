日本食品消費稅明年4月起降至1%　將向中低收入家庭發放生活補助

日本首相高市早苗周四(30日)公布，從明年4月起為期2年，食品消費稅率將降至1%，並同步向中低收入家庭發放生活補助，以實現「實質零稅率」，她已指示自民黨內部盡快整合各方意見。
日本放送協會(NHK)、共同社等報道，高市早苗早上出席自民黨臨時主管會報時，宣布從2027年4月起食品消費稅率首度將由8%降至1%，為期2年。此外，為應對物價上漲，政府將同步對中低收入家庭發放現金補助，以實現「實質零稅率」。
消費稅｜日本1989年引入消費稅以來 首次降低消費稅稅率
自民黨高層透露，預計內閣會議於8月上旬將正式通過上述政策方針，並以在秋季臨時國會通過相關法案為目標。報道指，這是日本1989年引入消費稅以來，首次降低消費稅稅率。
消費稅｜分析：恐致社會保障財源出現巨大缺口
此舉可望減輕食品價格上漲對民眾帶來的負擔，但另一方面，中央及地方政府合計在這2年間將損失約10萬億日圓(約4,794.2億港元)的稅收，恐導致社會保障財源出現巨大缺口。高市早苗並未明確提出替代方案以增加財政收入，令外界對財政惡化的疑慮加劇。
高市早苗在今年2月眾議院選舉期間，提出將食品消費稅「歸零」，但跨黨派的社會保障國民會議認為若將食品消費稅降至0%，收銀系統需花時間完成修改。因此執政自民黨轉而採取調降至1%的減稅方案，同時每年發放約6,000億日圓(約287.6億港元)補助，而這個金額相當於1%消費稅稅收。