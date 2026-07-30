教宗曾認證「奇蹟男嬰」 涉槍擊案被捕

美國羅德島州一名19歲青年Tyquan Johnson，因涉及一宗槍擊案遭警方通緝，日前在維珍尼亞州被捕。他出生時因缺氧逾1小時卻奇蹟康復，曾被教宗良十四世認定為「奇蹟男嬰」（miracle baby）。
「奇蹟男嬰」涉槍傷二人
根據警方資料，槍擊案發生於7月19日，警方指出，這名男子涉嫌朝2人開槍，造成2人受傷，傷勢無生命危險。案發後，Tyquan Johnson逃往維珍尼亞州，至7月29日上午在當地一間住宅被捕。
出生時嚴重缺氧 心跳曾停止65分鐘
案件受到關注，是因為Tyquan Johnson出生時曾被視為醫學難以解釋的奇蹟。2007年1月14日，他早產出生於羅德島州一間醫院，當時因嚴重缺氧、心跳停止長達65分鐘，醫生一度認為他已無生存希望。
當時主診醫生準備向家屬宣布噩耗前，向19世紀西班牙神父Valera Parra祈禱，希望獲得神蹟相助，此時一名護士突然通知醫生，男嬰竟在沒有任何醫療介入下恢復心跳。醫生事後表示，依照醫學判斷，長時間缺氧應會造成永久性腦損傷，但Tyquan Johnson不僅存活，更沒有留下任何神經系統後遺症。
羅德島教區表示，來自西班牙的調查團曾赴美收集證據，最終獲教廷認可。2025年7月18日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）正式宣布，Tyquan Johnson康復事件符合奇蹟認定標準，成為其任內承認的首宗奇蹟案例，也是羅德島州首宗獲教廷承認的奇蹟事件。
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