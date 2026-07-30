教宗曾認證「奇蹟男嬰」 涉槍擊案被捕

美國羅德島州一名19歲青年Tyquan Johnson，因涉及一宗槍擊案遭警方通緝，日前在維珍尼亞州被捕。他出生時因缺氧逾1小時卻奇蹟康復，曾被教宗良十四世認定為「奇蹟男嬰」（miracle baby）。

「奇蹟男嬰」涉槍傷二人

根據警方資料，槍擊案發生於7月19日，警方指出，這名男子涉嫌朝2人開槍，造成2人受傷，傷勢無生命危險。案發後，Tyquan Johnson逃往維珍尼亞州，至7月29日上午在當地一間住宅被捕。