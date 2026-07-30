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國際
出版：2026-Jul-30 17:15
更新：2026-Jul-30 17:15

英揆貝安德探訪安老院 長者不識他是誰：又換首相？(有片)

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英國新首相貝安德探訪倫敦一間安老院，期間與一名男性長者會面時出現尷尬場面。這名伯伯並未認得貝安德，當得知對方是首相，感震驚並反問：「甚麼？又換一位新首相？」(路透社)

英國新首相貝安德探訪倫敦一間安老院，期間與一名男性長者會面時出現尷尬場面。這名伯伯並未認得貝安德，當得知對方是首相，感震驚並反問：「甚麼？又換一位新首相？」(路透社)

英國新首相貝安德（Andy Burnham）本月20日上任，是10年來第7任英揆。他於周三(7月29日)探訪倫敦一間安老院，期間與一名男性長者會面時出現尷尬場面。這名伯伯並未認得貝安德，當得知對方是首相，感震驚並反問：「甚麼？又換一位新首相？（What, a new one?）」，笑稱「他們每隔五分鐘就換人。」現場人士包括貝安德都不禁失笑。

英國新首相貝安德探訪倫敦一間安老院，期間與一名男性長者會面時出現尷尬場面。這名伯伯並未認得貝安德，當得知對方是首相，感震驚並反問：「甚麼？又換一位新首相？」(路透社) 英國新首相貝安德探訪倫敦一間安老院，期間與一名男性長者會面時出現尷尬場面。這名伯伯並未認得貝安德，當得知對方是首相，感震驚並反問：「甚麼？又換一位新首相？」(路透社) 英國新首相貝安德探訪倫敦一間安老院，期間與一名男性長者會面時出現尷尬場面。這名伯伯並未認得貝安德，當得知對方是首相，感震驚並反問：「甚麼？又換一位新首相？」(路透社)

貝安德周三與衞生及社會關懷大臣顧綺慧參觀北倫敦一間安老院，與長者交談問候，當他與該名伯伯會面，後者未認出貝安德，問道「你是誰？」貝安德回答稱「我是貝安德」，老伯伯再問道「貝安德。你是選區候選人，對嗎？」

「他們每隔五分鐘就換人」

此時現場傳出一陣笑聲，貝安德露出尷尬微笑指「我之前是選區候選人，數周前參與補選，我現在是首相了。」老伯伯聽不清楚，再稱「你是甚麼？」旁邊看護提點稱「他是首相」，老伯伯驚訝說「甚麼？又換一位新首相？」

貝安德微笑點頭，回應道「又一位」，伯伯更稱英國首相更替頻繁，笑稱「他們每隔五分鐘就換人。」現場人士都不禁失笑，貝安德只能尷尬地說道「我知道，我知道」。

英國近10年中歷經7任首相，卡梅倫於2010年至2016年擔任首相，文翠珊接任至2019年，約翰遜在2019年至2022年任首相，後來卓慧思任職49日辭職，成歷來任期最短的首相，再由辛偉誠接任至2024年，及後保守黨於大選慘敗下台，由工黨的施紀賢接掌，辭職後由貝安德上台。

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