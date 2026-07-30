國際分析｜內塔尼亞胡訪美時刻微妙 美以對伊現分歧仍難割席 傳提伊戰「三種情景」

美國總統特朗普周二在白宮與到訪的以色列總理內塔尼亞胡會談，是二人自2月美以攻擊伊朗以來，首次面談，會晤持續個多小時。有以媒指，內塔尼亞胡向特朗普闡述了對伊的「三種情景」，又說鑑於美國兩黨對以色列看法日益惡化，內塔尼亞胡已意識到逐步擺脫美方援助的必要性，不希望以國未來的安全狀況取決於美國政治情勢。內塔尼亞胡於自己在美國愈來愈不受歡迎，以及美伊「想和談卻談不攏、想講手又怕過火」的微妙情勢下訪美，意在與美方重建信任並在對伊政策上加強協調；他與特朗普接下來都面臨關鍵選舉考驗，雙方需相互「借力」亦是促成此行之因。

特朗普曾批內塔尼亞胡「瘋了」 以色列《國土報》認為，內塔尼亞胡此行是以美關係遭遇波折之際的一次「修復之旅」。首先，近期特朗普與內塔尼亞胡在伊戰上的分歧日漸公開。以軍在美伊停火談判關鍵期升級對黎巴嫩真主黨的軍事行動，特朗普對此頗為惱怒，稱內塔尼亞胡「簡直瘋了」。美副總統萬斯其後也向傳媒表示，內塔尼亞胡在中東問題上「犯了錯誤」。 其次，內塔尼亞胡近來在美國愈來愈不受歡迎。民主黨不滿以方在加沙展開大規模軍事行動並引發人道危機。民主黨籍紐約市長馬姆達尼日前甚至揚言，若內塔尼亞胡赴紐約出席聯合國大會，紐約市政府可能逮捕他。皮尤研究中心近期民調顯示，約76%民主黨人及傾向民主黨的獨立人士對內塔尼亞胡「失去信心」。

MAGA陣營對內塔尼亞胡好感趨跌 內塔尼亞胡在特朗普選民基本盤「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營的好感度也下滑。卡爾森(Tucker Carlson)等多名MAGA意見領袖抨擊內塔尼亞胡令特朗普政府陷入中東衝突、偏離「美國優先」路線。美媒Politico指，美以在伊朗問題上分歧依舊，以方冀推動美國對伊軍事行動升級，但特朗普目前想重啟外交談判。 是次「特內會」各有政治和戰略盤算。以色列將於10月27日舉行新一屆議會選舉，內塔尼亞胡尋求連任，近期民調顯示其支持率低迷，相信他有意藉今次訪美鞏固兩國關係來提振選情。《以色列時報》指，內塔尼亞胡希望借與特朗普保持密切互動，向國內選民展示其仍具備影響美國政策的能力，鞏固自身作為「以色列最重要外交資源」的政治形象。

內塔尼亞胡訪美︰

特內各自面對選舉壓力須拉票 特朗普則面臨11月中期選舉考驗。伊朗戰事久拖不決，目前特朗普民望已顯著下滑，《紐約時報》民調顯示僅為39%。CNN網站文章說，特朗普欲透過強化美以同盟，動員親以的基督教福音派選民，安撫部分對其失望的共和黨建制派，並爭取認同美國傳統外交路線的搖擺選民，以及一些傾向支持民主黨的猶太裔選民。 特內亦趁機就對伊政策、地區安全機制以及加沙問題作戰略協調。在對伊政策上，《以色列時報》引述以方官員消息稱，內塔尼亞胡向特朗普指出伊朗局勢的「三種情景」，一是與伊朗達成外交協議；二是情況較不明朗，沒有達成協議且美國繼續試圖透過經濟制裁向伊朗施壓，但不會再次發動戰爭；三是對伊朗再次發動大規模攻勢。

美軍再空襲伊朗據報釀3死 該名以方官員聲稱，內塔尼亞胡並沒有藉今次訪美，說服特朗普恢復打擊伊朗的意圖、也沒有向特朗普表明他更傾向哪種情景。報道又指，以方今年2月成功說服美方共同對伊朗開展大規模軍事行動，但當時作出的戰果預測「很多都沒有實現」。 截至本港時間周四，美伊最新局勢發展是美軍再度空襲伊朗，據報釀3死，以回應伊朗前日向約旦的美軍目標發射導彈突襲。 內塔尼亞胡謀十年內減少美援助 另據稱內塔尼亞胡周二與美國副總統萬斯及美總統特使威特科夫會面時稱，希望以色列於10年內逐步擺脫美國的援助。報道稱，內塔尼亞胡擬逐步取消美方提供的、每年約33億美元的「對外軍事資助」援助，但保留每年5億美元的彈道導彈防禦援助。據悉內塔尼亞胡並與美高級官員討論設立一個約160億美元的以美聯合基金，用於研發新型武器系統；以方並擬於10年內自研戰機。

對美國而言，以色列是關鍵盟友，也是美國在中東推進戰略部署的重要支點。以色列是美國遏制和打壓伊朗的關鍵一環，雙方在對伊情報合作、作戰計劃制訂等方面保持緊密協作。這種合作關係在2月底針對伊朗的聯合軍事行動中達到高峰。 美以同盟關係短期內難動搖 長期以來，為以色列提供安全保障和外交庇護是美國兩黨共識。美國在多次地區衝突中向以色列提供軍事支持和外交背書。以色列數十年來獲得美方巨額援助，美方長期確保以色列在中東地區維持軍備技術優勢。在聯合國安理會，美國更頻頻動用否決權為以色列化解國際社會的追責聲討。此外，美以安全合作仍在深化。以媒稱，美國國會正在審議的2027財年國防授權法案明確要求擴大以美軍事合作，並計劃撥款7.5億美元用於深化兩國安全關係。

近期以美關係波折主要集中在對伊政策上的戰術分歧，兩國戰略利益緊密相連，在遏制伊朗、維繫美國在中東影響力以及推進地區秩序重構等議題上的立場一致，加上兩國間深厚的歷史淵源，美以同盟關係在短期內難以動搖。