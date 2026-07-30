熊本地震｜餘震不斷災民感害怕寧願睡車內 JR博多至熊本列車周五恢復

日本熊本7.1級地震死亡人數周四攀升至34人，另有120人傷，未知是否仍有人失蹤，不排除死傷人數進一步上升。Aeon商場爆炸及日本製紙廠房的傷亡最嚴重，前者至周四救出12人，證實7死5傷，搜救人員持續在現場搜索是否有人被困；至於製紙廠房，周四累計救出10人不幸8死2傷，另一失蹤者其後尋獲，情況未明。災區仍有約8萬戶停水，另1.9萬戶斷電，近1萬人住進約400個避難中心。不少居民因害怕餘震或私隱問題，寧願睡在汽車內。另外，JR宣布來往福岡博多站和熊本的列車服務周五恢復。

熊本地震｜留宿車內小心引起「經濟艙綜合症」 熊本市首次啟動措施，將部分停車場開放給災民停泊車輛留宿。雖然2016年熊本地震引起睡於車內恐致「經濟艙綜合症(深層靜脈栓塞)」關注，但今次仍有不少災民選擇在車子上留宿。一名74歲居民向日媒稱，10年前曾入住避難中心但「那裡沒有私隱、地板很硬，冷氣也不足」，因而不能入睡，他今次選擇與妻子留宿車內。另有人選擇白天待在家中，晚上睡在車上，其中一原因是不想與兩隻愛貓分開，因避難所不准攜貓入住。熊本縣氣溫料高達攝氏40度，部分避難中心因停電亦沒有冷氣供應，也促使部分人選擇住在車內。一名63歲女居民稱要不停開冷氣，還要留意汽車油量，因腿伸不直也要不時站起來活動。她說，留在車內好處是可周圍去，而且保有私隱。另一居民也表示，不想別人見到她服藥患有長期病，所以不入住避難中心。

熊本地震｜發生逾270次餘震 日本傳媒稱，自周二7.1級地震後，截至周四下午3時，共錄得270次餘震，其中40次周四發生，晚上再有餘震發生。日本氣象廳持續發出警告，指地震活動仍活躍，呼籲民眾警惕7級及以下地震。有居民稱，其房子於10年前沒有損毀，歸功樑柱和地基穩固，但今次地震搖動太過厲害，他選擇與妻子和3名女兒暫居於屋外帳篷。其妻子稱，剛在30分鐘前於屋內煮午餐突然有餘震，「留在屋內太可怕了」。 熊本地震｜福岡來往熊本JR列車恢復

日本放送協會(NHK)指，至周四已確認逾800個建築物在地震中損毀，其中125個完全摧毀。列車服務方面，JR九州周四宣布，九州新幹線福岡縣筑後船小屋至熊本路段，周五(31日)早上恢復營運，列車將以每小時約1至2班行駛；首班車，上行列車將於早上6時08分自熊本站發車前往博多；下行首班車則於早上6時42分自博多站發車前往熊本。而熊本至鹿兒島中央路段的修復工作仍需時。

熊本7.1級地震圖輯