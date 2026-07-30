熊本地震｜AI災情影片、假求救貼文瘋傳 NHK籲民眾勿信假消息或轉發

日本熊本縣周二(28日)發生7.1級強烈地震，日本社交媒體充斥著虛構的求救訊息，以及各種AI生成的災情影片，恐擾亂救災工作。日媒呼籲民眾切勿輕信，也不要轉發來源不明的災情資訊。

日本放送協會(NHK)報道，地震發生的28日深夜，社交平台X出現一則求救貼文，寫著：「請救救我，我被埋在裡面。」該貼文瀏覽次數累計超過30萬，但文中所述的地址實際上不存在。發文的帳號隨後疑被X平台限制瀏覽，現已無法查看。

此外，在嘉島町AEON MALL「永旺夢樂城熊本」發生爆炸後，YouTube出現利用人工智能(AI)製作、冒充新聞媒體報道的假影片。影片內容與實際災情不符，但仍累積了數萬次播放。