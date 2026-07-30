熊本地震｜AI災情影片、假求救貼文瘋傳 NHK籲民眾勿信假消息或轉發

日本熊本縣周二(28日)發生7.1級強烈地震，日本社交媒體充斥著虛構的求救訊息，以及各種AI生成的災情影片，恐擾亂救災工作。日媒呼籲民眾切勿輕信，也不要轉發來源不明的災情資訊。
日本放送協會(NHK)報道，地震發生的28日深夜，社交平台X出現一則求救貼文，寫著：「請救救我，我被埋在裡面。」該貼文瀏覽次數累計超過30萬，但文中所述的地址實際上不存在。發文的帳號隨後疑被X平台限制瀏覽，現已無法查看。
此外，在嘉島町AEON MALL「永旺夢樂城熊本」發生爆炸後，YouTube出現利用人工智能(AI)製作、冒充新聞媒體報道的假影片。影片內容與實際災情不符，但仍累積了數萬次播放。
在X及Threads平台上還有帳號發布2024年能登半島地震時的AEON MALL畫面，謊稱是今次熊本縣7.1級地震發生時的畫面，更有帳號散布謠言，聲稱「是外國人放火」。
NHK警告，若與事實不符的資訊大量散播，可能對救災工作造成嚴重影響。提醒民眾，即使看到這類容易引發恐慌的貼文，也應先確認帳號平時的發文內容的可信程度。
若資訊來源不明，切勿隨意轉發，並應透過政府機關或可信新聞媒體查證最新資訊，保持冷靜、查證資訊非常重要。