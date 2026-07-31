熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Jul-31 13:15
更新：2026-Jul-31 13:15

以巴衝突｜特朗普：達成歷史性協議　加沙哈馬斯將繳械

分享：
美國總統特朗普。（圖／路透社）

美國總統特朗普。（圖／路透社）

美國總統特朗普在當地時間30日於社交平台發文宣布，和平委員會已就加沙哈馬斯等武裝團體「全面繳械」達成協議。未來加沙將由新巴勒斯坦政府治理，以軍將於繳械後撤出，並由國際穩定部隊與當地新警力接管維安。

「特朗普20點計劃」

特朗普在Truth Social發文宣布，和平委員會（Board of Peace）已就加沙地帶哈馬斯（Hamas）及其他所有武裝團體的「全面繳械」達成歷史性協議。特朗普形容這是走向持久和平與安全重大的一步，也是其「特朗普20點計劃」（Trump 20-Point Plan）實施過程中的關鍵里程碑。

特朗普在文中指出，該協議將分階段謹慎執行。隨着加沙武裝團體完成繳械，以色列軍隊將逐步撤出，國際穩定部隊（International Stabilization Force）則會與全新的巴勒斯坦警察部隊合作，共同承擔維持加沙及其鄰國安全的責任。

世界衛生組織表示，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯都已經同意9月1日起在加沙分3區各停火3日，以便為當地約64萬兒童注射小兒麻痺症疫苗。(網上圖片) 在加沙內特扎里姆（ Netzarim ）一個加沙人道基金會物資分發點，一名男士冒生命危險在混亂中捧着物資離開。這些分發點坐落由以軍全面控制的地區，並由美國私人武裝承辦商提供所謂的「保護」，已淪為致命陷阱。 群眾聚集在納賽爾醫院（Nasser hospital）外，目送卡拉達亞（ Abed El Hameed Qaradaya） 的遺體被送上救護車，準備前往墓地舉行葬禮。他加入組織18年，任職加沙的物理治療活動經理，與同事哈耶克（Omar Hayek）同在候車上班時遭以軍襲擊身亡。 以巴衝突31人傷 以軍指加沙地帶發射2枚火箭 在加沙，巴人燒車胎抗議特朗普的決定。(美聯社） 5月28日，加沙市（Gaza City），巴勒斯坦人查看以色列空襲現場的損毀。（圖／路透社）

由巴人新政府治理

未來加沙將由一個全新的巴勒斯坦政府治理，除與和平委員會密切合作服務當地人民外，也確保加沙不再成為恐怖襲擊的基地，使以色列獲得應有的安全保障。

回顧過去，特朗普強調「一年前這裏還是慘烈的戰爭、人道主義危機與人質遭殘忍囚禁的局面」，如今已取得歷史性突破。特朗普同時向參與協調的大臣與國家表達感謝，特別點名埃及、卡塔爾與土耳其等調解國，以及其團隊的辛勤付出。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務