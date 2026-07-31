以巴衝突｜特朗普：達成歷史性協議　加沙哈馬斯將繳械

特朗普在Truth Social發文宣布，和平委員會（Board of Peace）已就加沙地帶哈馬斯（Hamas）及其他所有武裝團體的「全面繳械」達成歷史性協議。特朗普形容這是走向持久和平與安全重大的一步，也是其「特朗普20點計劃」（Trump 20-Point Plan）實施過程中的關鍵里程碑。

美國總統特朗普在當地時間30日於社交平台發文宣布，和平委員會已就加沙哈馬斯等武裝團體「全面繳械」達成協議。未來加沙將由新巴勒斯坦政府治理，以軍將於繳械後撤出，並由國際穩定部隊與當地新警力接管維安。

特朗普在文中指出，該協議將分階段謹慎執行。隨着加沙武裝團體完成繳械，以色列軍隊將逐步撤出，國際穩定部隊（International Stabilization Force）則會與全新的巴勒斯坦警察部隊合作，共同承擔維持加沙及其鄰國安全的責任。

由巴人新政府治理

未來加沙將由一個全新的巴勒斯坦政府治理，除與和平委員會密切合作服務當地人民外，也確保加沙不再成為恐怖襲擊的基地，使以色列獲得應有的安全保障。

回顧過去，特朗普強調「一年前這裏還是慘烈的戰爭、人道主義危機與人質遭殘忍囚禁的局面」，如今已取得歷史性突破。特朗普同時向參與協調的大臣與國家表達感謝，特別點名埃及、卡塔爾與土耳其等調解國，以及其團隊的辛勤付出。

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