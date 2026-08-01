中美高層密談準備9月習特會　互批對方施加經貿限制

為鋪路今年9月登場的「習特會」以及後續美中貿易協議，中美高層30日展開重大視訊通話。國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）進行了逾一小時密談。儘管會談氣氛看似友好，但雙方依然語帶針鋒，北京當局表達對美方近期的經貿限制措施「嚴正關切」，美方則暗指中方若持續升高局勢「將帶來後果」。 據美媒Axios報道，本次通話旨在落實兩國元首先前在北京會晤的重要共識，並為9月國家主席習近平訪美與美國總統特朗普的會面打下基礎。然而，看似緩和的交流下卻暗潮洶湧。

對美企製造新風險 貝森特於會後聲明中明確指出，他向中方強調北京必須全面履行在稀土和美國農產品方面的承諾，並期望透過「貿易與投資委員會」機制，促成更平衡且公平的中美經濟關係。美方知情人士更進一步放話，指控中國過去數月對美企製造新風險、限制合法商業活動：「中國不斷升高局勢，將帶來後果。」 對此，官方新華社則強調，何立峰在會中與美方就保持經貿關係穩定、妥善解決彼此關切進行了「坦誠、深入、富有建設性」的交流，但同時也針對美方近期一連串對華經貿限制措施，提出了嚴正關切。

開辟歐洲戰場分散風險 目前美中兩國在科技與地緣政治的對峙並未停歇。除了人工智能霸權爭奪戰、美方限制先進晶片出口與中方威脅限制關鍵礦產供應外，特朗普政府本周更預告將以國家安全為由，禁售中國製機器人與功率逆變器。加上中伊軍售傳聞及地緣政治角力，均為即將到來的「習特會」增添極大變數。特朗普日前談及兩國關係時也直言：「他們會採取一些行動，我們也會對他們做一些事⋯⋯不過，我們會和他們談。」 在對美展開艱難談判的同時，北京當局也積極開辟歐洲戰場以分散風險。商務部發言人何亞東30日證實，中歐雙方近一個月來密集協調，工作團隊已開展20餘次磋商，成功就「穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴」新定位達成共識。