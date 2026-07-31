日本「國家情報局」今成立 高市早苗召開首次會議

日本今日(7月31日)正式設立「國家情報局」，由首相高市早苗擔任主席、 內閣官房長官木原稔等9名內閣官員組成的「國家情報會議」今日舉行 首次會議，以啟動東京政府強化國家情報功能的新機制，並著手制定首份關於情報活動的指導方針，以及研究立法防範間諜活動。
日本國會今年5月通過設立「國家情報會議 」法案，作為國家情報體系的核心，「國家情報局」則承擔其事務局職能，並賦權情報局，綜合協調各政府部門情報工作。
日本傳媒報道，「國家情報局」由內閣情報調查室升格而來，初期人員規模約為730人，與原內閣情報調查室相若，首任「國家情報局」局長由原和也擔任。原和也現年58歲，1990年入職日本警察廳，曾任前首相安倍晉三秘書官、警察廳警備局長等，自2023年起擔任內閣情報官。
日本「國家情報局」的設立在立法階段就引發廣泛爭議。共同社稱，如何在開展情報活動的同時防止權力過度擴張、保障公民基本人權，將成為這一新架構今後運行面臨的重要課題。
在北京，中國國防部發言人蔣斌周四（30日）指日本當局以應對所謂的安全威脅為借口，大力推進情報機構集權化、軍事化轉型，與一系列擴軍備武的動向環環相扣，實質是打造服務軍事擴張和戰爭準備的情報體系，給亞太和世界和平穩定埋下重大隱患。國際社會必須對此高度警惕，堅決遏阻日本右翼勢力掙脫戰後體制束縛，復活軍國主義的野心。