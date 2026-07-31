日本「國家情報局」今成立 高市早苗召開首次會議

日本今日(7月31日)正式設立「國家情報局」，由首相高市早苗擔任主席、 內閣官房長官木原稔等9名內閣官員組成的「國家情報會議」今日舉行 首次會議，以啟動東京政府強化國家情報功能的新機制，並著手制定首份關於情報活動的指導方針，以及研究立法防範間諜活動。

日本國會今年5月通過設立「國家情報會議 」法案，作為國家情報體系的核心，「國家情報局」則承擔其事務局職能，並賦權情報局，綜合協調各政府部門情報工作。

日本傳媒報道，「國家情報局」由內閣情報調查室升格而來，初期人員規模約為730人，與原內閣情報調查室相若，首任「國家情報局」局長由原和也擔任。原和也現年58歲，1990年入職日本警察廳，曾任前首相安倍晉三秘書官、警察廳警備局長等，自2023年起擔任內閣情報官。

日本「國家情報局」的設立在立法階段就引發廣泛爭議。共同社稱，如何在開展情報活動的同時防止權力過度擴張、保障公民基本人權，將成為這一新架構今後運行面臨的重要課題。