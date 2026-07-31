數千非法移民「搶灘」西班牙北非領地休達 場面如諾曼第登陸(有片)

數以千計的非法移民從摩洛哥「搶灘」湧入西班牙位於北非的屬地休達（Ceuta），衝破邊境圍欄，當地官員形容邊境已「完全失守」，並呼籲西班牙政府宣布全國進入緊急狀態。西班牙政府則宣布，將派遣軍方增援邊境警力，並與摩洛哥合作，盡快遣返非法入境者。
西班牙傳媒報道，已有約2000至3000人越境，至少有9人在試圖登陸的過程中喪生。有網民指大批非法移民「搶灘」場面如諾曼第登陸。意大利對情況表達強烈不滿，呼籲暫停西班牙的神根資格。申根區覆蓋29個歐洲國家，區內各國取消相互邊境檢查，實現邊界開放往來。
直接跑入市區 高喊「西班牙萬歲」
位於摩洛哥北端的休達是西班牙屬地。7月初期西班牙最高法院裁定，在海上攔截、試圖進入休達或梅利利亞（Melilla）的移民，不能即時被遣返摩洛哥。西班牙內政部認為，人蛇集團正利用這項裁決「鼓勵非法移民湧入，主要是年輕人」。大批難民試圖經休達成為進入歐洲的中轉站。現場可見，數百名非法移民包括男子、婦女及孩童從摩洛哥邊境坐小艇或游泳前往休達；及後大批人衝破圍欄大門，直接跑入市區，有人更高喊「西班牙萬歲」，據報至少有9人在試圖登陸的過程中喪生。
至少9人死亡
休達當局指目前無法確認實際人數，但估計已有數以千人越境，形容現場「完全混亂」，兩國邊界已「完全崩潰」，警方試圖控制人流並將他們帶往臨時收容中心。受到事件影響，休達居民被要求留在家中，當地不少商店、酒吧及餐廳也暫停營業。西班牙內政部表示，摩洛哥政府正與西班牙正密切合作處理此次事件，摩洛哥警方正阻止更多人闖越邊境。西班牙預計於周五前部署軍力支援休達邊境。
休達亦曾於2021年發生類似事件，當時約有1萬名來自摩洛哥及撒哈拉以南非洲的移民湧入當地。
意大利籲暫停西國神根資格
這場危機引發歐洲外交風波。意大利外長塔亞尼呼籲暫停西班牙的神根區資格，抨擊西班牙決定為逾50萬非法移民給予公民身份的政策存在「重大失誤」，不但威脅地區安全，更間接助長人口販運。意大利總理梅洛尼亦表示，將召開跨部門會議商討對策，不排除採取非常手段，暫停適用西班牙的神根協議。
Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR— The Associated Press (@AP) July 30, 2026
🇪🇸🇲🇦 | URGENTE: La Guardia Civil española eleva a 40.000 la estimación de inmigrantes marroquíes que han asaltado Ceuta durante este jueves. pic.twitter.com/nQinq3FCAu— Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026
Illegal migrants celebrate after successfully crossing from Morocco into Spain pic.twitter.com/HRT01jPxUa— Instablog9ja (@instablog9ja) July 30, 2026