數千非法移民「搶灘」西班牙北非領地休達 場面如諾曼第登陸(有片)

數以千計的非法移民從摩洛哥「搶灘」湧入西班牙位於北非的屬地休達（Ceuta），衝破邊境圍欄跑入市區。(路透社)

西班牙傳媒報道，已有約2000至3000人越境，至少有9人在試圖登陸的過程中喪生。有網民指大批非法移民「搶灘」場面如諾曼第登陸。意大利對情況表達強烈不滿，呼籲暫停西班牙的神根資格。申根區覆蓋29個歐洲國家，區內各國取消相互邊境檢查，實現邊界開放往來。

數以千計的非法移民從摩洛哥「搶灘」湧入西班牙位於北非的屬地休達（Ceuta），衝破邊境圍欄，當地官員形容邊境已「完全失守」，並呼籲西班牙政府宣布全國進入緊急狀態。西班牙政府則宣布，將派遣軍方增援邊境警力，並與摩洛哥合作，盡快遣返非法入境者。

位於摩洛哥北端的休達是西班牙屬地。7月初期西班牙最高法院裁定，在海上攔截、試圖進入休達或梅利利亞（Melilla）的移民，不能即時被遣返摩洛哥。西班牙內政部認為，人蛇集團正利用這項裁決「鼓勵非法移民湧入，主要是年輕人」。大批難民試圖經休達成為進入歐洲的中轉站。現場可見，數百名非法移民包括男子、婦女及孩童從摩洛哥邊境坐小艇或游泳前往休達；及後大批人衝破圍欄大門，直接跑入市區，有人更高喊「西班牙萬歲」，據報至少有9人在試圖登陸的過程中喪生。

至少9人死亡

休達當局指目前無法確認實際人數，但估計已有數以千人越境，形容現場「完全混亂」，兩國邊界已「完全崩潰」，警方試圖控制人流並將他們帶往臨時收容中心。受到事件影響，休達居民被要求留在家中，當地不少商店、酒吧及餐廳也暫停營業。西班牙內政部表示，摩洛哥政府正與西班牙正密切合作處理此次事件，摩洛哥警方正阻止更多人闖越邊境。西班牙預計於周五前部署軍力支援休達邊境。

休達亦曾於2021年發生類似事件，當時約有1萬名來自摩洛哥及撒哈拉以南非洲的移民湧入當地。