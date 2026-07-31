逾期150年歸還　新書變古籍　罰款累計15萬元(有片)

澳洲一本圖書大約遲了150年，終於回到了最初的主圖書館，如按當年逾期罰款計算，加上通貨通膨調整，累計共2.8萬澳元(約15.4萬港元)罰金，這本書籍已由當年的新書變成古籍，圖書館決定該書將不再外借，而是納入圖書館特色館藏。

綜合報道，借出150年的書籍《The Antiquities of Athens》，是在新南威爾斯州南海岸Kiama一戶人家翻新房屋時，從一個砌在壁爐裡的茶葉箱中所發現。Kiama圖書館經理Michelle Hudson表示，這家人長期居住在當地，發現此書時，他們不知道書從何而來，但有人能想到這對圖書館來說很特別，Michelle說：「事實亦確實如此」。儘管有些破損，該書整體保存尚好。封面內側除產權印章外，還印有圖書館開放時間、借閱限制等。