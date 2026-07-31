逾期150年歸還　新書變古籍　罰款累計15萬元(有片)

澳洲一本圖書大約遲了150年，終於回到了最初的主圖書館，如按當年逾期罰款計算，加上通貨通膨調整，累計共2.8萬澳元(約15.4萬港元)罰金，這本書籍已由當年的新書變成古籍，圖書館決定該書將不再外借，而是納入圖書館特色館藏。
綜合報道，借出150年的書籍《The Antiquities of Athens》，是在新南威爾斯州南海岸Kiama一戶人家翻新房屋時，從一個砌在壁爐裡的茶葉箱中所發現。Kiama圖書館經理Michelle Hudson表示，這家人長期居住在當地，發現此書時，他們不知道書從何而來，但有人能想到這對圖書館來說很特別，Michelle說：「事實亦確實如此」。儘管有些破損，該書整體保存尚好。封面內側除產權印章外，還印有圖書館開放時間、借閱限制等。
圖書館已取消罰款制度
若按逾期罰款規定每周3便士計算，經通膨調整後，館方估計逾期費已累積至2.8萬澳元。Michelle笑言：「所幸該館現已取消罰款制度。」至於這書將不再外借，納入圖書館特色館藏。Michelle表示，館內設有專櫃存放此類「小寶貝」，以幫助社區了解自身歷史與文化。館方亦向再次向這家人致謝。
此版《The Antiquities of Athens》出版於1858年，內含70幅黑白插圖，部分頁面可折迭展開展示更大圖幅。它被借出當年尚算是本新書，如今已成為具歷史價值的古籍。