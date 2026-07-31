美國「特朗普版」護照加推25萬本　8月起美國多地開放申請

美國國務院宣布，印有總統特朗普（Donald Trump）肖像的限量版紀念護照將擴大發行範圍，從下月起，美國民眾可在美國27個護照機構申辦，不再侷限於華府地區。這款護照是為紀念美國建國250周年推出，因特朗普成為首名在世期間肖像出現在美國護照上的總統而受到關注。
這款被稱為「愛國版護照」（Patriot Passport）護照內頁印有特朗普肖像及其金色簽名，並搭配美國愛國主題圖案及特殊金色印刷設計。這項限量版護照最初僅在華盛頓特區護照辦公室提供民眾親自申請，如今將擴大至全美國各地的護照機構。
開放華府外地方申請
美國國務院表示，為因應民眾需求，將額外推出25萬本紀念護照，並從8月8日起在多個主要城市舉辦特別申請活動。民眾須在指定日期親自提出申請，特別版護照在外觀及發行方式上均與一般護照有所區別。
特朗普肖像登上官方護照，也成為他將個人形象融入美國政府公共象徵的最新案例。近來，美國政府已推出印有特朗普肖像的建國紀念金幣，另有提議希望在新版美國紙鈔上加入特朗普簽名。相關做法引發外界對於總統個人品牌與政府公共象徵界線的討論。
支持者認為，紀念護照是配合美國建國250周年的特殊設計，具有歷史紀念意義；但批評者則質疑，將現任總統個人肖像納入官方文件，可能打破美國政府長期以來避免在正式國家文件中突出在世政治人物的傳統。
紀念護照惹爭議
這款紀念護照的推出，正值美國準備迎接2026年建國250周年之際。隨著「愛國版護照」擴大至全美國發行，特朗普肖像出現在官方護照上的做法，預料也將持續引發政治與社會討論。
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