美國「特朗普版」護照加推25萬本　8月起美國多地開放申請

美國國務院宣布，印有總統特朗普（Donald Trump）肖像的限量版紀念護照將擴大發行範圍，從下月起，美國民眾可在美國27個護照機構申辦，不再侷限於華府地區。這款護照是為紀念美國建國250周年推出，因特朗普成為首名在世期間肖像出現在美國護照上的總統而受到關注。

這款被稱為「愛國版護照」（Patriot Passport）護照內頁印有特朗普肖像及其金色簽名，並搭配美國愛國主題圖案及特殊金色印刷設計。這項限量版護照最初僅在華盛頓特區護照辦公室提供民眾親自申請，如今將擴大至全美國各地的護照機構。