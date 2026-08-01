沙特籌組海上防禦聯盟獲14國支持　聚焦紅海能源運輸

沙特阿拉伯30日宣布籌組多國海上防禦聯盟，盼強化紅海地區海上安全、維護航行自由，並保障國際貿易及能源運輸航線。此舉正值胡塞武裝威脅升高之際，外界關注區域航運安全恐進一步惡化。
路透社報道，沙特國防部在利雅德舉行會議，來自43個國家及歐洲聯盟的代表與會。沙特表示，這項倡議將由沙特主導並設置總部，主要目標是加強海上安全合作，保護位於紅海、亞丁灣及曼德海峽的重要航運與能源運輸路線。
阿曼與阿聯酋未入名單
目前已有包括土耳其、巴基斯坦、埃及、蘇丹及吉布地等14個國家表態支持這項聯盟。不過，在海灣阿拉伯國家中，阿曼與阿拉伯聯合酋長國（UAE）目前並未列入支持名單。
沙特推動成立海上防禦聯盟之際，區域安全情勢持續升溫。與伊朗關係密切的胡塞武裝近期對紅海航運構成威脅，並宣布對沙特實施海上封鎖，同時攻擊與沙特有關聯的船隻。沙特則對葉門境內胡塞軍事據點發動空襲，雙方衝突進一步加劇。
重要戰略航道
曼德海峽是連接紅海與亞丁灣的重要戰略航道，也是全球貿易及能源運輸的重要咽喉。隨着區域衝突擴大，海上航運安全受到國際高度關注，全球油價也受到地緣政治風險影響而出現波動。
沙特國防部表示，新聯盟將致力於提升海上安全、確保航行自由，以及維護國際貿易與能源運輸路線。分析認為，若聯盟順利成形，可能成為區域海上安全合作的重要架構，也反映沙特正試圖透過多國合作，降低胡塞武裝攻擊對紅海航運及能源供應造成的風險。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章