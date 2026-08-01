沙特籌組海上防禦聯盟獲14國支持　聚焦紅海能源運輸

沙特阿拉伯30日宣布籌組多國海上防禦聯盟，盼強化紅海地區海上安全、維護航行自由，並保障國際貿易及能源運輸航線。此舉正值胡塞武裝威脅升高之際，外界關注區域航運安全恐進一步惡化。

路透社報道，沙特國防部在利雅德舉行會議，來自43個國家及歐洲聯盟的代表與會。沙特表示，這項倡議將由沙特主導並設置總部，主要目標是加強海上安全合作，保護位於紅海、亞丁灣及曼德海峽的重要航運與能源運輸路線。

阿曼與阿聯酋未入名單

目前已有包括土耳其、巴基斯坦、埃及、蘇丹及吉布地等14個國家表態支持這項聯盟。不過，在海灣阿拉伯國家中，阿曼與阿拉伯聯合酋長國（UAE）目前並未列入支持名單。