全球首次｜無人機拍攝座頭鯨分娩　母鯨托舉幼崽上水吸第一口氣(有片)

澳洲鯨豚救援與研究組織(ORRCA)一名義工日前在新南威爾斯州北部外海操作無人機期間，意外拍攝到一條雌性座頭鯨的完整分娩過程。據指這是全球首次利用無人機成功記錄座頭鯨生產的珍貴影像，也是歷來僅有的第四次拍攝到鯨魚完整分娩畫面。

綜合報道， ORRCA義工Alex Forrest於周二(28日)下午約1時，在距離新南威爾斯州北部Kingscliff海岸約700米處發現一條游動落後於前方座頭鯨群、速度異常緩慢的雌性座頭鯨。起初他看見海裡湧出大量血水時，一度懷疑鯨魚受傷或遭掠食者攻擊，直到幼鯨突然被托出水面，完成牠的第一口呼吸，才驚覺自己拍下了極為罕見的座頭鯨分娩過程。ORRCA研究主管Annie Post指出：「鯨魚不像我們人類那樣無意識地呼吸；牠們必須有意識地呼吸，因此母鯨幫助幼鯨上水面呼吸的原因。」ORRCA指，幼崽體重約 1.5 噸，非常健康，但性別尚不清楚。