全球首次｜無人機拍攝座頭鯨分娩　母鯨托舉幼崽上水吸第一口氣(有片)

澳洲鯨豚救援與研究組織(ORRCA)一名義工日前在新南威爾斯州北部外海操作無人機期間，意外拍攝到一條雌性座頭鯨的完整分娩過程。據指這是全球首次利用無人機成功記錄座頭鯨生產的珍貴影像，也是歷來僅有的第四次拍攝到鯨魚完整分娩畫面。
綜合報道， ORRCA義工Alex Forrest於周二(28日)下午約1時，在距離新南威爾斯州北部Kingscliff海岸約700米處發現一條游動落後於前方座頭鯨群、速度異常緩慢的雌性座頭鯨。起初他看見海裡湧出大量血水時，一度懷疑鯨魚受傷或遭掠食者攻擊，直到幼鯨突然被托出水面，完成牠的第一口呼吸，才驚覺自己拍下了極為罕見的座頭鯨分娩過程。ORRCA研究主管Annie Post指出：「鯨魚不像我們人類那樣無意識地呼吸；牠們必須有意識地呼吸，因此母鯨幫助幼鯨上水面呼吸的原因。」ORRCA指，幼崽體重約 1.5 噸，非常健康，但性別尚不清楚。
相關影像將接受評審後正式發表
麥覺理大學(Macquarie University)鯨類專家Vanessa Pirotta表示，雖然座頭鯨是最常被觀察的鯨類之一，研究人員希望藉由分析影片，進一步比較全球其他鯨魚分娩案例，探討母鯨是否會獨自生產、幼鯨出生後的行為模式，以及分娩地點是否因環境變化而有所改變。但科學界對牠們的分娩方式仍了解有限，因此這段影片對研究具有重大意義。
過去普遍認為，座頭鯨會前往熱帶海域生產。然而，新南威爾斯大學研究人員Jane McPhee-Frew指出，這次在較南方海域發現分娩現象，顯示現有理論可能需要重新檢視，這項新發現可能與近年座頭鯨族群數量回升，以及無人機等新技術廣泛應用於海洋生物觀測有關。ORRCA亦指，拍攝過程全程保持超過100米的安全距離，符合新南威爾斯州相關野生動物保護規定，而這是全球首次透過無人機完整記錄座頭鯨分娩，相關影像未來將接受同行評審後正式發表，期望為鯨類及其他海洋哺乳動物的研究提供更多珍貴資料。