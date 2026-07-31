南韓「假外賣」App竟爆紅 「我想要只是下單的感覺」

南韓「FoodNeverArrives（食物絕不送達）」外賣App爆紅，提供炸雞、拉麵、意粉等15間餐館的40多種菜單，甚至還能追蹤虛擬外賣車手，但是沒有任何東西被送達，也不涉及金錢交易，有用戶指僅憑這種「假體驗」就能獲得與真實消費相似的代償性滿足感。(網上圖片)

深夜時分打開外賣App，將炸雞及可樂加入購物車，輸入地址並留下備注「請不要敲門」。地圖顯示騎手位置，8分鐘後手機彈出「已送達」通知。然而開門時空無一物，頁面卻彈出：「你剛剛減少攝入2120卡路里。」這並不是真正的外賣App，用戶只是完成了一次虛假的消費體驗。這款名為FoodNeverArrives（食物絕不送達）的App近期在南韓爆紅，被稱為「多巴胺應用」。它提供炸雞、拉麵、意粉等15間餐館的40多種菜單，甚至還能追蹤虛擬外賣車手，但是沒有任何東西被送達，也不涉及金錢交易，有用戶指僅憑這種「假體驗」就能獲得與真實消費相似的代償性滿足感。

21歲大學生開發者朴西賢（音譯）說創意源於自己經常在深夜打開外賣應用，導致其單月外賣賬單曾經超過100萬韓元（約5500港元）。「很多時候真正想要的只是下單的感覺，一旦滿足了那種衝動，食物究竟有沒有送達其實並不重要。」一名20多歲上班族說，「看到外賣App最後顯示『少攝入了卡路里』，心內隱隱感到很自豪。以後有外賣欲望的時候，感覺就能用上。」

心理教授形容「代償性滿足」

首爾大學心理學系名譽教授郭錦珠指出，即使沒實際食物或物品送達，挑選菜單並加入購物車這一行為本身就能提供代償性滿足，並沒有購物後產生的悔恨感。不過，她補充這類「假應用」對某些人來說可以作為減少衝動的替代行為，但對另一些人來說也可能導向實際消費。