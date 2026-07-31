熊本地震｜日本政府公布死亡人數增至35人　高市早苗下周計劃進入災區

日本熊本縣發生的7.1級地震，至今第4日。日本內閣官房長官木原稔公布，至今包括仍在核實的死亡個案增至35宗。其中日本製紙八代工場的死亡人數增至9人，而AEON熊本商場證實其中3名死者為一間大型鞋店的職員。另外，日本首相高市早苗計劃在8月3日進入熊本視察災情。 木原稔在今早的發布會上表示，包括1宗仍在核實的個案，與今次熊本地震相關的死亡人數增至35人。其中在八代市的日本製紙工場，11名被困員工，證實9人死亡。而發生爆炸的嘉島町AEON商場，救出12人，當中7人死亡。按地區計，八代市是重災區，連同9名工場員工共20人死，嘉島町7人全為AEON商場的死者，其餘冰川町4人、宇城市2人以及甲佐町1人。縣政府表示，地震目前造成的傷亡總數為126人，當中6人嚴重。木原稔又表示，除了AEON商場之外，所有的搜索工作已經停止。

除AEON商場外已停止搜救 截至上午7時半，八代市及宇城市在內仍有79,100戶斷水，152個醫療機構仍然斷電或斷水。九州電力指，至今早10時為上，仍有4,260戶停電，預計今日傍晚能恢復全部電力。九州新幹線已開通至熊本，目前已可從博多去到熊本，不過熊本至鹿兒島中央的恢復時間未可確定。陸路交通，九州高速公路及南九州高速公路仍然有路段關閉。 日本大型連鎖鞋店「Onward」表示，在AEON商場的7名死者中，有3人為該公司的職員。公司在熊本AEON有兩個店舖，公司表示在地震後疏散時仍可與她們聯絡，不過發生爆炸後3人已失蹤，而最新發現的2人，與之前另一員工一樣，是在商場地下的貨物出入口發現。而爆炸的7名死者，都證實是商場內的店舖員工，而全部2,700位當值員工已全部得到確認，而目前仍有約200名救援人員在災場搜索。

全日本AEON商場暫停演出活動 因應爆炸事故，永旺集團中止旗下日本全國AEON商場的演出活動，在全日本AEON商場內的歌手演出及節目宣傳暫停。日本媒體指，首相高市早苗希望在8月3日進入熊本，日本政府消息人士表示，高市早曲希望能與地方政府人員交換意見，以及評估災情。而最終的時間仍有待天氣等因素。