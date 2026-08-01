伊朗局勢｜美媒：特朗普感挫折　官員對僵局意見分歧

一名知情人士向NBC News表示，特朗普「感到非常挫折」，並認為伊朗同意達成協議的難度遠超過預期。另一名美國官員則透露，政府目前面臨的最大問題，就是在持續數月的軍事衝突後，內部仍缺乏一致的後續戰略。

美國與伊朗衝突持續延燒之際，美國總統特朗普據報對戰事遲遲無法落幕感到越來越不耐。美國NBC News報道，特朗普原本預期伊朗很快就會重返談判桌，但戰事延續至今已接近6個月，白宮高層對於如何結束衝突及下一步戰略，據稱仍未形成明確共識。

美軍與以色列2月28日對伊朗發動聯合空襲後，伊朗展開反擊，並關閉霍爾木茲海峽，導致中東局勢陷入長期軍事對峙。儘管美方聲稱取得一系列戰術上的勝利，但有官員坦言，若缺乏明確政策方向與戰爭終點，長期下來恐面臨「戰略性失敗」。

形成兩種不同路線

NBC News另引述消息人士說法稱，特朗普上周與國安團隊開會時因對戰事進展不滿而情緒激動，甚至對與會官員爆粗口。不過，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）否認相關報導，強調特朗普擁有一支「優秀的團隊」，且所有成員都清楚總統是最終決策者。

然而，根據NBC News報道，特朗普政府內部據稱已逐漸形成兩種不同路線。一派以國防部長赫格塞斯為首，並獲得以色列總理內塔尼亞胡支持，主張持續加大對伊朗的軍事壓力；另一派則以副總統萬斯為代表，對持續升高軍事行動抱持較為謹慎的態度。