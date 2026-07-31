哈馬斯同意解除武裝　美國指以色列不撤軍特朗普會好失望

美國總統特朗普（Donald Trump），星期四（30日）在社交平台上表示，與哈馬斯達成歷史性的協議，該組織承諾與加沙內的其他組織解除武裝。以色列的政客質疑成效，但美國的官員表示，如果以色列不撤軍，特朗普「會好失望」。

特朗普在個人社交平台上表示：「今日，和平委員會達成歷史性協議，哈馬斯以及加沙內的其他武裝組織將徹底解除武裝。這是邁向持久和平與安全的重要一步。」英國廣播公司（BBC）報道，哈馬斯一位高層表示，他們同意了和平委員會撤底解除武裝的計劃，並且會在之後公布。特朗普指，以色列會在解除武裝的同時撤出加沙。雖然目前以色列政府未有回應，不過美國官員向BBC表示：「我們並沒有要求以色列做任何超出他們最初同意的20點計劃外的事情。因此，我們非常有信心他們會遵守計劃。如果以色列在20點計劃內不撤軍，特朗普會『非常失望』。」