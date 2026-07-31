美國密西西比州一大學歷史教授設計創意十足的「AI陷阱」打擊學生以AI代寫作業引發熱議。他在期中考暗藏一個學生看不見的關鍵詞「馬達加斯加」，結果35名學生中，有32人因使用AI生成整篇回答，都將該詞莫名其妙寫進文章，甚至產生「馬達加斯加戴著烤麵包機去打籃球」等荒謬內容。(影片截圖)

生成式人工智能AI盛行，校園湧現學生用AI寫作業、請槍作弊等問題，校方疲於辨識監察學生用AI。美國密西西比州一大學歷史教授設計創意十足的「AI陷阱」打擊學生以AI代寫作業引發熱議。他在期中考暗藏一個學生看不見的關鍵詞「馬達加斯加」，結果35名學生中，有32人因使用AI生成整篇回答，都將該詞莫名其妙寫進文章，甚至產生「馬達加斯加戴著烤麵包機去打籃球」等荒謬內容。

阿爾肯州立大學（Alcorn State University）歷史學教授Jason Gibson日前在一次期中考中，要求學生比較工業革命與當今數位時代的異同。為確認學生是否直接使用AI生成整篇答案，他在題目中以隱形白色文字暗中加入「Madagascar」（馬達加斯加）一詞，要求AI在回答問題時，以不合邏輯方式加入「馬達加斯加」一詞。學生正常閱讀題目時，不會看到這個單字，但如果直接將考題複製貼上到ChatGPT等聊天機械人，再要求AI協助撰寫答案，隱藏的「馬達加斯加」便被AI一併納入生成內容。

結果證明這項「AI陷阱」打擊效果非常收效顯著。Gibson表示，兩個班級共35名學生中，有32人因使用AI生成整篇回答「斷正」，導致部分題目不及格。他們出現大量與題目毫無關聯的「馬達加斯加」句子。例如，有學生寫出「馬達加斯加紫色的自行車對著天花板低語」，另一篇則出現「馬達加斯加在午後斜著漂浮」甚至有人寫道：「馬達加斯加戴著一台烤麵包機去參加籃球比賽。」

提醒學術誠信重要

Gibson判斷32人期中考該部分不及格後，向全部學生列明失分原因並准上訴機會。有兩人嘗試辯解，但上訴失敗，其他人都接受結果。Gibson強調自己並非想羞辱學生，而是希望提醒學生學術誠信的重要。最令他感到意外的並不是學生使用AI，而是學生交卷前甚至沒有校對閱讀自己的答案，否則不會發現不到文章中突然出現明顯不合邏輯的句子。