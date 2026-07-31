俄羅斯男網購GeForce顯示卡　即場拆驚揭變「水」貨(有片)

一名俄羅斯網民在社交媒體分享了「網購顯示卡」經歷，她丈夫的朋友在俄羅斯的網購平台Wildberries購買一張90,000盧布（約8,900港元）的Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti顯示卡，在取貨點現場打開檢查顯示卡，並拍攝影片作證，打開後發現盒內裝的竟不是顯示卡，而是一瓶水。

根據社交媒體的影片，工作人員將包裹直接交給男子。男子接著拆開包裝袋，顯示卡包裝盒外觀完整，包裝封膜亦完整無缺，盒上亦有產品編號。不過當打開盒後，卻找不到原本應該裝在裡面的 RTX 5070 Ti或相關配件，反而拿出一瓶大型瓶裝水。

根據Wildberries的條款，電子產品的包裝一旦打開，買家無法即場拒收商品；若買家未有進行錄影開箱，缺乏現場影片證明，後續的退貨與理賠程序，將變得極為困難。