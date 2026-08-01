俄烏戰爭｜俄空襲基輔9死27傷　傳烏冀用星鏈助攻俄境

俄烏戰爭持續升溫，俄羅斯8月1日凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，以彈道飛彈（導彈）搭配無人機展開夜襲，造成至少9人死亡、27人受傷，其中包括4名兒童。基輔市內多處住宅及建築受損，5個行政區相繼傳出火警，救援人員持續搜救受困民眾。

綜合外媒報道，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）第一時間透過社交平台警告，基輔正遭受彈道飛彈攻擊，呼籲所有居民立即前往防空避難所，不要在警報解除前外出。

四年以來平民傷亡最重

根據烏克蘭國家緊急服務部門公布資訊，此次空襲波及首都5個行政區，造成多棟住宅及公共設施毀損。其中，索洛米揚斯基區一棟五層住宅遭飛彈碎片擊中後起火，造成2人死亡、8人受傷，包括2名孩童；達爾尼茨基區則有住宅、行政建築及多輛汽車受損，造成7人死亡、14人受傷，現場火勢一度猛烈。