俄烏戰爭｜俄空襲基輔9死27傷　傳烏冀用星鏈助攻俄境

俄烏戰爭持續升溫，俄羅斯8月1日凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，以彈道飛彈（導彈）搭配無人機展開夜襲，造成至少9人死亡、27人受傷，其中包括4名兒童。基輔市內多處住宅及建築受損，5個行政區相繼傳出火警，救援人員持續搜救受困民眾。
綜合外媒報道，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）第一時間透過社交平台警告，基輔正遭受彈道飛彈攻擊，呼籲所有居民立即前往防空避難所，不要在警報解除前外出。
四年以來平民傷亡最重
根據烏克蘭國家緊急服務部門公布資訊，此次空襲波及首都5個行政區，造成多棟住宅及公共設施毀損。其中，索洛米揚斯基區一棟五層住宅遭飛彈碎片擊中後起火，造成2人死亡、8人受傷，包括2名孩童；達爾尼茨基區則有住宅、行政建築及多輛汽車受損，造成7人死亡、14人受傷，現場火勢一度猛烈。
聯合國日前才公布最新統計指出，今年6月是自2022年4月以來烏克蘭平民死亡人數最多的一個月，主因是俄軍持續加強對烏克蘭各地城市的長程飛彈與無人機攻擊，平民傷亡持續攀升。
向美國總統特朗普提出
另據《美聯社》引述知情人士報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）本周訪問美國期間，已在白宮當面向美國總統特朗普提出，希望協助說服科技企業家馬斯克（Elon Musk），允許烏軍利用「星鏈（Starlink）」衛星通訊系統支援攻擊俄羅斯境內軍事目標。
消息人士指出，目前馬斯克已允許烏克蘭在本國領土，包括俄軍控制區使用星鏈系統，但仍限制其應用於俄羅斯本土作戰，因此烏方希望進一步解除相關限制，以提升遠程打擊能力。
另一方面，隨着戰事進入第四年半，烏克蘭也持續擴大對俄羅斯境內目標的反擊。俄國大型電商物流企業Wildberries表示，旗下位於伏爾加格勒的一處物流中心，日前遭無人機攻擊後發生火災，凸顯雙方攻防已逐漸延伸至彼此後方地區。
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