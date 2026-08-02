莫斯科一女子於餐廳引爆炸彈釀3死21傷

俄羅斯首都莫斯科一間餐廳於8月1日晚上8時左右發生爆炸，至少造成3人死亡、21人受傷，死者包括8女自殺炸彈客。俄羅斯國家反恐委員會證實，這起發生在庫德林廣場一棟史達林時代摩天大樓內的意大利餐廳Balzi Rossi外露台附近的爆炸，由一枚簡易爆炸裝置引爆。
由簡易爆炸裝置引爆
根據俄羅斯國家反恐委員會的說明，三名死者身份分別為企圖將爆炸裝置攜入餐廳的身分不明女子、及時攔截她的保安人員，以及在場的一名顧客。該餐廳官方網站顯示，事發當日因舉辦私人活動而暫停對外營業。
事件發生後，俄羅斯塔斯社、俄羅斯新聞社等國營媒體立即報道相關情況。莫斯科警方在第一時間趕赴現場展開調查，救援人員進駐處理傷者。Telegram頻道流傳的畫面顯示，事發大樓外停滿消防車與救護車，現場氣氛緊張。
受傷的21人傷勢輕重不一，警方表示正進行詳細調查。俄羅斯國營電視台曾推測爆炸可能由氣體引發，但路透社無法證實此說法。國家反恐委員會的正式認定為簡易爆炸裝置所致。
莫斯科過去曾多次成為恐怖襲擊的目標。自2022年烏克蘭戰爭爆發以來，烏克蘭情報部門曾多次被指控或主動承認，針對支持這場衝突的俄羅斯軍官及公眾人物進行暗殺或暗殺未遂行動。此次餐廳爆炸事件是否與該背景相關，目前尚未有官方確認。
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