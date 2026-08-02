莫斯科一女子於餐廳引爆炸彈釀3死21傷

俄羅斯首都莫斯科一間餐廳於8月1日晚上8時左右發生爆炸，至少造成3人死亡、21人受傷，死者包括8女自殺炸彈客。俄羅斯國家反恐委員會證實，這起發生在庫德林廣場一棟史達林時代摩天大樓內的意大利餐廳Balzi Rossi外露台附近的爆炸，由一枚簡易爆炸裝置引爆。

由簡易爆炸裝置引爆

根據俄羅斯國家反恐委員會的說明，三名死者身份分別為企圖將爆炸裝置攜入餐廳的身分不明女子、及時攔截她的保安人員，以及在場的一名顧客。該餐廳官方網站顯示，事發當日因舉辦私人活動而暫停對外營業。