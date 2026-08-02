日本千葉住宅爆炸 1人全身燒傷傷勢嚴重

綜合日本警方與消防單位消息，昨日上午6時30分左右，市川市福榮地區陸續接獲報案，表示聽見巨大爆炸聲。消防人員與警方趕抵現場後發現，爆炸疑似發生在一棟3層樓高住宅的一樓，現場雖未發現火災，但爆炸衝擊波造成住宅及周邊建築物多個窗戶玻璃破裂。

日本千葉縣市川市福榮一間住宅8月1日上午爆炸，巨大聲響造成周邊多棟建築物窗戶玻璃碎裂，2名男子受傷送院，其中一名疑似住客的50多歲男子全身遭燒傷，傷勢嚴重，另一名60多歲男子則遭飛散玻璃割傷。警方目前正調查爆炸原因，不排除與煤氣洩漏有關。

住在公寓附近的居民表示，當時仍在睡夢中，突然聽到巨大的爆炸聲，緊接著傳來玻璃碎裂聲，當場驚醒。由於窗簾阻擋，部分玻璃受到遮蔽，但仍有大量碎玻璃飛散，甚至覆蓋整個房間。

爆炸事故造成2人被送往醫院，其中一名50多歲男子全身遭燒傷，傷勢嚴重；另一名60多歲男子則因遭到爆炸後飛散的玻璃割傷。