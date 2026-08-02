日本千葉住宅爆炸 1人全身燒傷傷勢嚴重

日本千葉縣市川市福榮一間住宅8月1日上午爆炸，巨大聲響造成周邊多棟建築物窗戶玻璃碎裂，2名男子受傷送院，其中一名疑似住客的50多歲男子全身遭燒傷，傷勢嚴重，另一名60多歲男子則遭飛散玻璃割傷。警方目前正調查爆炸原因，不排除與煤氣洩漏有關。
綜合日本警方與消防單位消息，昨日上午6時30分左右，市川市福榮地區陸續接獲報案，表示聽見巨大爆炸聲。消防人員與警方趕抵現場後發現，爆炸疑似發生在一棟3層樓高住宅的一樓，現場雖未發現火災，但爆炸衝擊波造成住宅及周邊建築物多個窗戶玻璃破裂。
住在公寓附近的居民表示，當時仍在睡夢中，突然聽到巨大的爆炸聲，緊接著傳來玻璃碎裂聲，當場驚醒。由於窗簾阻擋，部分玻璃受到遮蔽，但仍有大量碎玻璃飛散，甚至覆蓋整個房間。
爆炸事故造成2人被送往醫院，其中一名50多歲男子全身遭燒傷，傷勢嚴重；另一名60多歲男子則因遭到爆炸後飛散的玻璃割傷。
前一天曾煤氣外洩
值得注意的是，警方調查發現，這棟公寓疑似在前一天，也就是7月31日曾發生煤氣外洩情況。日本京葉氣體表示，當天凌晨約1時30分接獲住戶通報，表示聞到煤氣異味，隨後派遣工作人員前往現場處理。
警方與消防單位目前正進一步釐清煤氣外洩與此次爆炸之間是否存在關聯，並調查爆炸發生的確切原因。
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