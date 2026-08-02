被譽為「當代諾查丹瑪斯」（Living Nostradamus）的巴西預言家莎樂美（Athos Salomé）近日再度引發關注，他聲稱自己早已預測2026年世界盃由西班牙捧盃，以及美國與伊朗之間的衝突發展。

莎樂美長期以來以預言未來重大事件聞名，過去曾聲稱預測新冠肺炎疫情、馬斯克（Elon Musk）旗下企業發展，以及其他國際重大事件。這名 39 歲的預言家在去年 12 月發布了 2026 年的10 項預測。

其中之一是伊朗和以色列之間緊張局勢的加劇。莎樂美稱，伊朗的鈾濃縮活動可能會引發衝突，並預見到這將「引發新的、深刻的地區不穩定時期，尤其是在 2026 年第二季前後」。