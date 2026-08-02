被譽為「當代諾查丹瑪斯」（Living Nostradamus）的巴西預言家莎樂美（Athos Salomé）近日再度引發關注，他聲稱自己早已預測2026年世界盃由西班牙捧盃，以及美國與伊朗之間的衝突發展。
莎樂美長期以來以預言未來重大事件聞名，過去曾聲稱預測新冠肺炎疫情、馬斯克（Elon Musk）旗下企業發展，以及其他國際重大事件。這名 39 歲的預言家在去年 12 月發布了 2026 年的10 項預測。
其中之一是伊朗和以色列之間緊張局勢的加劇。莎樂美稱，伊朗的鈾濃縮活動可能會引發衝突，並預見到這將「引發新的、深刻的地區不穩定時期，尤其是在 2026 年第二季前後」。
另外，他也預言2026世界盃的結果，他說冠軍隊伍是一支「代表火焰的顏色」，這意味著它可能包括西班牙、葡萄牙、荷蘭、法國、摩洛哥、阿根廷，甚至英格蘭。西班牙在決賽以1比0擊敗阿根廷後，莎樂美回應道：「雖然世界各地許多占卜師和評論員都預測葡萄牙或其他球隊會捧獎，但我早就確定了決賽隊伍，並反復強調西班牙是最有可能的冠軍。現在的結果也印證了我的預測。」
繼他對世界盃和伊朗戰爭做出正確預測之後，他表示了對北極圈的擔憂。他聲稱根據最近的情報顯示，俄羅斯正在向北極戰略區域轉移導彈系統。
「這增加了2026年冰川融化期間與北約發生直接衝突的可能性，屆時新的航運路線和能源儲備可能會發揮至關重要的作用。」
他還警告說，非洲撒哈拉沙漠以南薩赫勒地區可能存在衝突：「隨著尼日爾北部地區極端主義團體的崛起，我認為，在西方軍隊撤離後，該地區可能會成為各國為維護自身影響力而進行間接對抗的場所。」
莎樂美的說法主要來自他對象徵符號、數字及所謂「能量」的解讀。不過，莎樂美過去的預言多半缺乏可供驗證的紀錄，部分說法也被批評是在事件發生後重新詮釋，因此外界對其「預言成真」的說法仍抱持高度懷疑。
值得注意的是，法國16世紀預言家諾查丹瑪斯（Nostradamus）的預言長期以來也經常被解讀為與重大歷史事件有關，但學者普遍認為，相關文字內容模糊且具有多重解釋空間，難以作為準確預測未來事件的科學依據。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章