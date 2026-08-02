熊本地震｜Aeon商場22歲女死者公司要求折返放錢進保險箱 父親離世後撐起頭家

熊本地震中Aeon(永旺)購物中心22歲女死者大竹玖瑠美的親屬接受日媒訪問，稱她在地震後她曾撤離商場，但過一次後來因公司命令折返，最終不幸遇難，「這令人心碎」。報道指，公司要求她回去把收銀機裏的錢放進保險箱。親友指，她是一個聰明、認真、友善的女孩；父親在3年前過世後，成為家中經濟支柱。

熊本地震｜撤離後碰見姑姑 稱公司要求將錢放進保險箱

家屬向《西日本新聞》和日本放送協會(NHK)等傳媒稱，大竹玖瑠美是一間雜貨店的員工，高中畢業開始在該公司工作，上月才調往事發購物中心。地震後大竹撤離到外面，碰巧遇到地震時在該處購物的表妹和姑姑。當時她向兩人說，「公司要我把當天收入放進保險箱，所以我必須回到店裡去。」然後她和一位同事一起回到了店裡，不顧表妹和姑姑的阻擋。不幸地，大約5分鐘後爆炸發生了。