熊本地震｜Aeon商場22歲女死者公司要求折返放錢進保險箱 父親離世後撐起頭家

熊本地震中Aeon(永旺)購物中心22歲女死者大竹玖瑠美的親屬接受日媒訪問，稱她在地震後她曾撤離商場，但過一次後來因公司命令折返，最終不幸遇難，「這令人心碎」。報道指，公司要求她回去把收銀機裏的錢放進保險箱。親友指，她是一個聰明、認真、友善的女孩；父親在3年前過世後，成為家中經濟支柱。
熊本地震｜撤離後碰見姑姑 稱公司要求將錢放進保險箱
家屬向《西日本新聞》和日本放送協會(NHK)等傳媒稱，大竹玖瑠美是一間雜貨店的員工，高中畢業開始在該公司工作，上月才調往事發購物中心。地震後大竹撤離到外面，碰巧遇到地震時在該處購物的表妹和姑姑。當時她向兩人說，「公司要我把當天收入放進保險箱，所以我必須回到店裡去。」然後她和一位同事一起回到了店裡，不顧表妹和姑姑的阻擋。不幸地，大約5分鐘後爆炸發生了。
熊本地震｜另一女店員折返收拾倒下東西
大竹的手機定位顯示，她位於購物中心內的一間商店附近，其母親和其他人立即趕到該地區，祈禱她平安無事。不幸地，爆炸翌日凌晨，她的遺體在他工作的商店附近被發現，同時被發現的還有一名同事。由於遺體損毀嚴重，其身份是透過DNA檢測確定的。Aeon購物中心的爆炸共造成7死5傷。大竹親友稱，她曾撤離過一次，但又奉命回去，結果喪命，他們想知道究竟公司為何這樣做。
事故中另一名女死者，據悉地震後曾致電父親，確認對方安全後稱，回店收拾倒下的東西便回家，豈料卻成永別。報道指，她死於胸部受壓導致的窒息，其哥哥說「那該有多痛苦啊。我到現在都不敢相信這是真的。」他們一家四口感情融洽，母親大受打擊，悲痛欲絕。