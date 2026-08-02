澳洲16歲以下使用社交媒體頻率未減 社媒禁令面臨挑戰

澳洲去年12月起禁止16歲以下兒童及青少年使用社交媒體，創全球首例，但有輿論指禁令成效存疑。(資料圖片)

路透社報道，澳洲去年12月10日實施這項禁止16歲以下使用社交媒體的法例，因為擔心社交媒體對兒童及青少年的身心健康造成影響。這項禁令受到多國政府關注，但也招致社交媒體營運商抨擊，其中多數總部設於美國。

澳洲去年12月起禁止16歲以下兒童及青少年使用社交媒體，創全球首例，但有輿論指禁令成效存疑。澳洲政府官員周六(1日)為這項政策辯護，即使最新數據顯示，政策落實面臨挑戰，禁令實施3個月後，兒童及青少年社交媒體使用頻率沒有太大改變。

然而，澳洲電子安全委員辦公室(eSafety)上周五(7月31日)公布的數據顯示，禁令生效3個月後，仍有逾8成澳洲青少年使用社交媒體，凸顯在網絡世界已融入日常生活的情況下，落實禁令困難重重。

社交媒體禁令｜澳洲政府官員解畫

澳洲電子安全委員辦公室發現，10至15歲兒童及青少年今年3月使用社交媒體的頻率，與去年12月10日禁令生效前幾乎相同，而家長對子女網絡使用習慣的掌握程度，反而減少。

對於上述調查結果，澳洲生產力、競爭、慈善事務與國庫助理部長Andrew Leigh為這項禁令辯護。他在電視轉播的談話中指出，這項社交媒體禁令已成為「家長討論相關議題的重要轉折點」、「我們已關閉數以百萬計帳戶」。

Leigh強調：「我們從未期待這項禁令會百分百被遵守。最低飲酒年齡規定同樣不可能百分百落實，但這不代表該法例不應存在。」