美國華盛頓州山火令濃煙籠罩半空　數千居民撤離（有片）

美國華盛頓州東部近日山火持續延燒，受到高溫、乾燥及強風等因素影響，火勢迅速擴大，迫使當局下令部分地區居民緊急撤離，並發布疏散警報。消防人員持續滅火，但惡劣天候增加難度，當局也警告火勢可能進一步擴大。
據美聯社（AP）報道，華盛頓州斯波坎（Spokane）周邊地區近期爆發多宗山火，其中部分火勢快速蔓延，對當地居民及基礎設施構成威脅。地方政府已向受影響區域發布撤離命令，要求居民儘速離開危險地區，並設置臨時避難場所。
消防單位表示，山火受到乾燥植被及強風助長，火勢容易迅速擴散，消防人員正從地面及空中同步展開滅火工作。當局也持續監控火場範圍，並視火勢變化調整疏散區域。
部分居民在撤離過程中表示，濃煙已籠罩當地天空，空氣品質明顯惡化，部分地區甚至可見大片煙霧。當局呼籲民眾遵守撤離指示，並避免進入受山火影響的區域，以確保自身安全。
高溫兼乾燥 火勢或擴大
華盛頓州近期受到高溫及乾燥天候影響，森林及草原火災風險升高。消防及緊急應變單位提醒，民眾應密切關注官方發布的最新警報與撤離通知，並提前準備必要物資，以防火勢快速逼近。
目前消防人員仍持續控制火勢，當局也將根據風向及火場狀況，評估是否需要擴大疏散範圍。山火造成的確切損失及受災面積仍在統計中，相關單位也正持續調查起火原因。
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🇺🇸 UPDATE — The Old Trails Fire near Spokane, Washington has exploded to roughly 3,500 acres and pushed into the city itself, in what The Spokesman-Review is calling one of the worst natural disasters in Spokane's history. Driven by 35–45 mph wind gusts and single-digit humidity,… pic.twitter.com/UNhsl7b9W0— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 2, 2026
WATCH: Buildings engulfed in flames as the Old Trails Fire sweeps through Spokane County, Washington. Over 3,000 acres have burned, with more than 5,000 homes under threat. pic.twitter.com/7faiIHmI2p— Scope Report (@ScopeReport_) August 2, 2026
More than 640 structures have been lost over night as the Old Trails Fire burns through Spokane, Washington, United States. pic.twitter.com/ExmFToci0X— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026