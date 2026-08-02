俄羅斯姊弟在泰國遭殺害埋屍 2疑兇落網又牽出一家三口命案 同樣遭埋屍

《曼谷郵報》周六報道，泰國警方上周五(7月31日)表示，2名涉嫌在春武里府殺害俄羅斯姊弟的男子已落網，他們承認殺害姊弟二人，並將遺體埋藏在偏僻地區的樹林裡。警方日前在其中一名疑兇親屬的住所附近發現一輛遭拆解並掩埋的電單車，隨後展開跨府追緝，終將兩人繩之於法。他們分別是有犯罪前科的43歲男子塔納(Thana Kerdthong)以及39歲男子通猜(Thongchai Srinil)。兩人在沙繳府旺頌汶縣一個龍眼園落網。

泰國春武里府(Chonburi)一對俄羅斯姊弟失蹤多日，最後證實遇害。2名疑兇被捕後承認殺害兩姊弟並埋藏屍體，警方依循線索尋獲姊弟遺體，且進一步發現2名疑兇涉及另一宗一家三口命案，正追緝另外2人。總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)周六(1日)對案件表達關注，要求依法嚴懲兇徒。

這宗兇殺案受到泰國社會高度關注。死者為22歲的戴安娜‧納齊莫娃(Diana Nazimova)及其17歲弟弟羅曼‧納齊莫夫(Roman Nazimov)。兩人2021年從俄羅斯到泰國，與已在芭堤雅定居3年的母親同住。

兇殺案｜疑兇供稱因搶車動殺機

通猜供稱，案發當天由塔納騎電單車載著他尾隨俄羅斯姊弟，之後塔納下車與姊弟交談，不久即傳出兩聲槍響。案發後，塔納威脅他，稱若不協助挖坑埋屍，其妻子及家人將遭報復。通猜表示，當時別無選擇，只能服從，並承認自己當時吸食毒品，因此「神智不清」。

另一名疑兇塔納則承認槍殺羅曼，並毆打戴安娜致死，聲稱戴安娜曾反抗。他否認曾性侵戴安娜，稱犯案動機是為了搶奪姊弟的電單車。

警方在春武里府一處樹林尋獲俄羅斯姊弟遺體，初步檢查顯示，男死者身上有槍傷，女死者有遭襲擊的痕跡，初步未發現有性侵跡象。