地震活躍期？新西蘭北島5.7級地震 逾5200人報稱感搖晃

新西蘭北島繼上周五晚(31日)錄得4.6級地震後，今日(2日)又有地震。新西蘭GeoNet指，新西蘭北島東岸於當地晚上8時35分(香港時間下午4時35分)發生5.7級地震，震源深度39公里。暫未有即時傷亡和損毀報告。報道指震感強烈，逾5,240人報稱感到搖晃。有網民表示，感到一陣劇烈的震動或隆隆聲，屋內傢具搖動。另有人稱房屋猛烈搖晃。於晚上8時40分及9時07分再有兩次3級弱震。

新西蘭地震｜一星期前發生5.9級地震

新西蘭中部上周五晚發生的4.6級地震，震央距離北島城市波里魯瓦(Porirua)西北30公里，震源深度38公里。首都威靈頓 、Manawatū-Whanganui地區、北島西部塔拉納基大區(Taranaki)和上南島(upper South)近9,000人報稱感到震動，有人在社交網「X」形容「搖晃」。北島中部7月25日亦錄得5.9級地震，震源深度9公里。當局一度發出海嘯警告，以及約5小時內錄得73次餘震。