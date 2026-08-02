伊朗局勢｜特朗普煞停大轟炸伊朗 沙特恐遭報復勸阻

美國總統特朗普上周五(31日)與內閣舉行會議，決定對伊朗發動自二戰後最大規模攻擊，但於美國時間周六晚(1日)，他煞停有關行動，聲稱伊朗與其他中東國家快將達成協議，他們要求給予時間。他指協議包括立即、完全和全面開放霍爾木茲海峽，以及結束伊朗的核威脅。沙特阿拉伯傳媒報道，王儲穆罕默德周六與特朗普通電話，表示關注美國準備發動的攻擊可能令衝突升級，伊朗或攻擊沙特及其他波斯灣國家的能源設施，以報復美國轟炸。穆罕默德又要求特朗普說明有關針對伊朗的新攻擊。

特朗普在社交網貼文稱，已整裝待發準備攻擊伊朗，是二戰以來前所未見的「恐怖」軍事力量；但基於盟友的請求，「為了世界未來的利益，也為了伊朗的生存和繁榮，我同意取消這次襲擊，前提是能夠迅速達成協議。」他指，以色列亦作出此承諾。以色列對此未有公開回應。伊朗否認要求美國暫停行動，指特朗普的聲明「只是新謊話」。伊朗國防部長則在社交平台「X」貼文稱，伊朗「既不驚訝也不被動」，並說面對來自美國的具體威脅，伊朗將繼續保持警惕，又指這是美國心理戰。參與調停的中東官員稱，協議還未達成，但正努力斡旋。他指，新提出的協議包括重開霍爾木茲海峽，暫停區內的攻擊，包括伊朗支持的伊拉克武裝組織停止攻擊波斯灣國家和約旦。

伊朗局勢｜上周五白宮內閣會議決定重擊伊朗 美國哥倫比亞廣播公司(CBS)引述消息人士稱，特朗普上周五與內閣舉行會議並決定大規模攻擊伊朗。報道指，有還未離開會議室的記者聽到，特朗普說「我們將猛力攻擊他們(伊朗)，要打到他們說不能再承受了」。美國政府周六亦促請身處伊朗的美國公民提高警覺，準備好區內一旦局勢升級立即撤離，似乎準備好大規模轟炸。但翌日穆罕默德立即致電，促請美國為局勢降溫，並強調必須盡一切努力達成停火協議，為透過外交途徑解決事件鋪平道路。

伊朗局勢｜伊朗兩派就結束戰爭未能達共識 美聯社稱，伊朗領導層就如何結束這場戰事存嚴重分歧，強硬派反對所有與美國的談判，要戰勝這場仗。另一派支持總統佩澤希齊揚和議會議長兼首席談判代表卡利巴夫，視軍事施壓為籌碼，與美國談判達成協議。此陣營關注伊朗因戰爭遭受的經濟損失，以及認為該國需要適應社會改變。卡利巴夫一名顧問上周四於Telegram公開稱，「談判是一種政治工具，是軍事行動的輔助，目的是逼使敵人屈服並取得真正的讓步。」