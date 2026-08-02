熊本地震｜憑使命感衝進瓦礫救回2老婦 19歲青年：再遲些原本能救活的，可能救不了

危急關頭，往往能展現人性的善與美……日本熊本縣八代市在7.1級地震中多幢樓房倒塌，救援人員到場前，一名19歲青年懷著「如果不是我，就沒有人了」的使命感，憑藉平時學習的防災知識，冒著餘震危險衝入災場，先後救出2名受困瓦礫堆的老婦。 《產經新聞》報道，住在熊本市的安齊俊聖，地震發生時剛下班與同事開車返家，突然感受到車身劇烈左右搖晃。下車查看時，只見周圍的住宅接連從屋頂開始崩塌，揚起大片塵土，四周不斷傳來焦急的呼救聲。

熊本地震｜青年憑救災知識 阻止居民從瓦礫拉出老婦 當時消防及救援隊未抵達，安齊俊聖曾向自衛隊出身的朋友學習防災及救援知識，了解救援工作，但從未有過實際經驗。但當時他心想，如果自己不行動，「這樣下去，原本能救活的人，可能就救不了」，於是毫不猶豫便逐戶查看倒塌的住宅。 安齊首先發現在一幢木造樓房的1樓，有一名老婦雙腿被瓦礫壓住、無法郁動，居民正準備將她拉出。但他立即制止，因為肌肉長時間遭重物壓住後，如果突然將傷者拉出，可能引發「擠壓綜合症」，導致受損肌肉釋放毒素進入全身，引發休克，甚至死亡。

熊本地震｜青年鑽進倒塌房屋尋找受困八旬婦 安齊仔細觀察老婦腿部變色情況，冷靜地指揮現場民眾，一塊一塊移開瓦礫，最後成功將老婦救出。她送院治療後並無生命危險。 不久後，安齊趕往另一幢倒塌的木造住宅，一名80多歲老婦受困，家屬焦急求救。安齊得知後，便鑽進滿是瓦礫的住宅內，循著微弱呼救聲，在黑暗中找到躲在桌下的老婦。他事後表示，「如果這住宅再次倒塌，自己也可能喪命，但身體就是自然地動了起來」。這份使命感，令他忘記恐懼。

熊本地震｜青年：相信自己有能力做些事 聽見老婦輕聲說著「想喝水」，安齊便用脫脂棉沾水輕輕潤濕她的嘴唇，再借來鐵鋸，切割散落的木樑，固定在倒塌的屋頂與地面之間，當作臨時支撐，確認現場安全後，經過一番努力，終於將老婦救出。老婦僅受輕傷，翌日便出院，家人事後致電向安齊表達感謝。 安齊多次進出滿是瓦礫和碎玻璃的倒塌樓房，雙臂留下多處傷痕，至今地震後數日，他仍揹著裝滿救援物資的背包，在重災區來回奔走，協助運送生活物資，希望能為更多災民盡一份心力。他說，不會要求人們為救人而冒生命危險，但希望每個人都相信，「自己也有能力做些事」。

熊本地震｜5名越南勞工合力救90多歲老婦 《每日新聞》也報道5名越南外勞的救人故事。5人在八代市興善寺町做種植工作，地震時已下班，在家休息。地震一停，他們走到屋外，發現隔壁房屋倒塌，驚覺「婆婆還在裡面！」受困的是一名90多歲獨居老婦。5人每天上班時都會和她打招呼，彼此相熟。 商量如何救人後，5人決定先由兩人從倒塌房屋的縫隙，不斷呼喊「婆婆、婆婆」，幸好聽到對方回應。附近居民也趕來協助，並向鄰居借來鋸子，一邊切開壓住的木材，一邊展開救援，約30分鐘後，終將老婦從瓦礫堆中救出。

熊本地震｜越南青年視婆婆為家人 救援期間，5人持續對老婦喊著「加油、加油」，直到她被送上救護車，她腿部骨折但清醒。其中一名越南青年受訪稱：「每天上班時，婆婆都會親切地和我們打招呼，我一直把她當成自己的祖母。她能平安獲救，我很高興。」居民說：「因為這5人立即行動，才能這麼快把人救出，撿回性命。」