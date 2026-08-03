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國際
出版：2026-Aug-03 10:38
更新：2026-Aug-03 10:38

印尼渡輪大火有乘客跳海逃生　至少5死41失蹤(有片)

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印尼渡輪大火有乘客跳海逃生，至少5死41失蹤。(X)

印尼渡輪大火有乘客跳海逃生，至少5死41失蹤。(X)

印尼東爪哇省馬都拉島附近早上有一艘載有271人的渡輪起火，造成至少5人死亡、41人失蹤。事發期間，有乘客跳海逃生。綜合報道，事發於當地周日(2日)早上，肇事渡輪「KM Mutiara Sentosa 2」載有232名乘客和39名船員，原定由泗水開往望加錫，出發幾小時後在離岸大約35公里外起火。幾乎整個船身都受火勢波及，乘客前往駕駛艙和船頭等待救援。期間冒出大量濃煙，有穿著救生衣的乘客跳海逃生，搜救隊伍和附近幾艘船其後救起其中225人。目前搜救仍然繼續，起火原因有待調查。

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