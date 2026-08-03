印尼渡輪大火有乘客跳海逃生　至少5死41失蹤(有片)

#Internacional | Reportan cinco muertos y 41 desaparecidos después de que el barco de pasajeros KM Mutiara Sentosa 2 se incendiara esta mañana frente a la isla de Madura en el mar de Java, cerca del distrito de Sumenep, Indonesia. En el Ferry se transportaban 271 pasajeros. pic.twitter.com/5pQncxrObb