印尼渡輪大火有乘客跳海逃生　至少5死41失蹤(有片)

印尼東爪哇省馬都拉島附近早上有一艘載有271人的渡輪起火，造成至少5人死亡、41人失蹤。事發期間，有乘客跳海逃生。綜合報道，事發於當地周日(2日)早上，肇事渡輪「KM Mutiara Sentosa 2」載有232名乘客和39名船員，原定由泗水開往望加錫，出發幾小時後在離岸大約35公里外起火。幾乎整個船身都受火勢波及，乘客前往駕駛艙和船頭等待救援。期間冒出大量濃煙，有穿著救生衣的乘客跳海逃生，搜救隊伍和附近幾艘船其後救起其中225人。目前搜救仍然繼續，起火原因有待調查。
At least five people had died and 41 others remained missing after the passenger ship KM Mutiara Sentosa 2 had caught fire off Madura Island in the Java Sea near Sumenep Regency, Indonesia.#indonesia #shipfire #rescuepic.twitter.com/i1kmTiOeB4— Tomson (@TomsonWoo) August 2, 2026
BREAKING NEWS: Doa terbaik untuk 250 jiwa di atas KM Mutiara Sentosa-2. Minggu pagi ini, kapal rute Surabaya-Makassar dilaporkan terbakar hebat di perairan utara Sumenep, Madura. BASARNAS dan kapal-kapal sekitar sedang berjuang melakukan upaya penyelamatan di lokasi.— Daryono Perwira Sakti (@daryono_eq_talk) August 2, 2026
Mari kita… pic.twitter.com/p80DnSINJH
#Internacional | Reportan cinco muertos y 41 desaparecidos después de que el barco de pasajeros KM Mutiara Sentosa 2 se incendiara esta mañana frente a la isla de Madura en el mar de Java, cerca del distrito de Sumenep, Indonesia. En el Ferry se transportaban 271 pasajeros. pic.twitter.com/5pQncxrObb— La Noticia SV (@lanoticiasv) August 2, 2026